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Uzmanlar uyarıyor: Emzik kordonu ölüme neden olabilir!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bir araştırma, 'aşırı uzun' emzik kordonlarının çocuğun boynuna dolanması sonucu ölümcül olabileceğini ortaya koydu.

Uzmanlar uyarıyor: Emzik kordonu ölüme neden olabilir!

Ebeveynler, aşırı uzun kordonu olan tehlikeli emzikler konusunda uyarıldı. Söz konusu araştırmada aksesuarların çoğunda kolayca parçalanabilen ve bir çocuğu boğabilen boncuklar vardı ve küçük parçalar bir çocuğu boğabilirdi.

İngiltere'de yapılan araştırmada çevrimiçi sitelerden satın alınan dokuz farklı ürünün tamamının güvenlik testlerini geçemediği tespit edildi. Buna göre İngiltere'de Çin'den geldiğine inanılan tüm ürünler artık satılmayacak.

West Sussex Ticaret Standartları tarafından uygulanan güvenlik düzenlemeleri, “bebek emzik tutucular” ın kordonlarının 22 cm'den uzun olmaması gerektiğini belirtiyor.

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Kuruluşun güvenlik testlerini geçemeyen sahipleri, sınırın neredeyse yüzde 150'si olan 32.5 santimetre uzunluğa kadar kablolara sahipti.

Ticaret standartları ekibi, bunun "ciddi bir boğulma riski" oluşturduğunu söyledi.

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