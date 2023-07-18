Uzmanlar uyarmıştı! Sahilde yaban köpek sürüsünün saldırısına uğradı... Parçalayıp okyanusa sürüklediler

30'lu yaşlarındaki kadın, Queensland Orchid Beach'te dört yerli köpek tarafından saldırıya uğradıktan sonra hastaneye kaldırıldı . Ambulans servisi bu sabah yaptığı açıklamada, uzuvlarında ve gövdesinde "çoklu ısırık yaraları" olduğunu söyledi. Bölge yetkilileri kadının dört yaban köpeği tarafından okyanusa doğru sürüklenerek yaralandığını doğruladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın tüm ayrıntılarının henüz belirlenmediğini ifade eden yetkililer, “Queensland Parklar ve Yaban Hayatı Servisi bir soruşturma yürütecek. Ada sakinlerine ve ziyaretçilerine her zaman yaban köpekleri konusunda dikkatli olmaları adına uyarılarda bulunuyoruz” dedi.