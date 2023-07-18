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  4. Uzmanlar uyarmıştı! Sahilde yaban köpek sürüsünün saldırısına uğradı... Parçalayıp okyanusa sürüklediler

Uzmanlar uyarmıştı! Sahilde yaban köpek sürüsünün saldırısına uğradı... Parçalayıp okyanusa sürüklediler

18.07.2023 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya’nın Queensland bölgesindeki Orchid Beach’te sabah 09.00 saatlerinde koşu yapan ismi açıklanmayan 30’lu yaşlarındaki bir kadın yaban köpeklerinin (dingo) saldırısına uğradı. Dört köpeğin saldırdığı kadın hastaneye kaldırılırken durumunun ağır olduğu belirtildi.

30'lu yaşlarındaki kadın, Queensland Orchid Beach'te dört yerli köpek tarafından saldırıya uğradıktan sonra hastaneye kaldırıldı . Ambulans servisi bu sabah yaptığı açıklamada, uzuvlarında ve gövdesinde "çoklu ısırık yaraları" olduğunu söyledi. Bölge yetkilileri kadının dört yaban köpeği tarafından okyanusa doğru sürüklenerek yaralandığını doğruladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın tüm ayrıntılarının henüz belirlenmediğini ifade eden yetkililer, “Queensland Parklar ve Yaban Hayatı Servisi bir soruşturma yürütecek. Ada sakinlerine ve ziyaretçilerine her zaman yaban köpekleri konusunda dikkatli olmaları adına uyarılarda bulunuyoruz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya köpek

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