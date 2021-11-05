Uzmanlar yolunu işaret etmişti! İlaç keşfinde yeni gelişme

Google'ın çatı şirketi Alphabet'in çok farklı alanlarda faaliyet gösteren şirketleri var. Zaten Google da bu şirketlerden biri. Şirket, geleceğin yapay zekada olduğunun da farkında. Ancak Alphabet, bu kez yapay zekayı ilgi çeken bir amaç için kullanmak istiyor; ilaç keşfi için.

ALPHABET İLAÇ KEŞFİ İÇİN YENİ ŞİRKET ADIMI ATTI

Isomorphic Laboratories adlı yeni şirket, yeni ilaçların keşfedilmesine yardımcı olabilecek araçlar oluşturacak. Alphabet'e ait olan ve proteinlerin yapısını tahmin etmek için yapay zeka kullanarak çalışmalar yapan DeepMind şirketinin CEO'su Demis Hassabis, Isomorphic'in CEO'su olarak da görev yapacak. Ancak bir sözcüye göre iki şirket ayrı kalacak ve ara sıra işbirliği yapacak.

UZMANLAR YILLARCA "BUNUN YOLU YAPAY ZEKA" DEDİ

Yıllar boyunca uzmanlar, çeşitli hastalıkları veya rahatsızlıkları tedavi etmek için yeni ilaçlar bulmayı daha hızlı ve daha ucuz hale getirmenin bir yolu olarak yapay zekayı işaret etti. Hatta son iki yılda yapay zeka araçları geliştiren şirketlere yüz milyonlarca dolar yatırım yapıldı.

Alphabet'in yeni şirket hamlesi de bu açıdan baktığımızda hiç de şaşırtıcı durmuyor.

