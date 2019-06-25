Uzmanlardan evde botoks yapımına sert uyarı: Sizi ölüme götürebilir, bu videoları kaldırın!

İki bin ile dört bin arasında değişen fiyatları nedeniyle birçok kadın, dermal dolgu maddelerini daha ucuza temin ederek kendi yüzlerine uyguluyor. Uygularken de YouTube üzerinden milyonlarca kişiye ulaşıyorlar. Ancak şimdi uzmanlar videoların kaldırılması için çağrıda bulunuyor. Çünkü evde bilinçsizce yapılan bu işlemler enfeksiyona, kan zehirlenemsine hatta ölüme bile neden olabilir.
İngiltere'nin önde gelen estetik cerrahlarından Dr. Bashar Bizrah, izleyicilerin aşırı dikkatli olmaları gerektiğini söyleyerek şöyle konuştu: 'İnsanların evde dolgu yöntemlerini gösteren videolar son derece tehlikeli ve acil olarak kaldırılması gerekiyor. Yanalışlıkla bir kan damarı içine enjekte ederseniz kalıcı yara, doku kaybı hatta ölüm durumu yaşanabilir. Bu işi lütfen yıllarca eğitim almış ve yüzün anatomisini tam olarak bilen güvenilir tıp uzmanlarına bırakın.'
Şoke eden YouTube videolarının hatırı sayılır düzeyde izleyici kitlesi de bulunuyor. Bir video neredeyse 30 bin kez izleniyor. Videolar, 'kendin yap' başlıklarıyla yayınlanıyor.
Dermatolog Dr. Thiviyani Maruthappu da, Dr Bizrah’ın uyarısını destekleyerek, 'Kozmetik dolgu maddelerinin kendi kendine enjeksiyonu çok tehlikeli bir uygulamadır. En deneyimli pratisyen hekim tarafından bile dikkatle göz önünde bulundurulması gereken birçok dolgu maddesi enjeksiyonu komplikasyonları vardır. Yan etkiler, deri ölümünden dolayı enfeksiyon ve kalıcı şekil bozuklukları meydana gelebilir. Göz çevresine uygulanan dolgular yanlış uygulandığı takdirde kalıcı körlüğe neden olabilir. Kozmetik dolgu malzemeleri yalnızca hem yüz anatomisini hem de olası komplikasyonların yönetimini ayrıntılı olarak bilen kişilere bırakılmalıdır' diye konuşuyor.
Dolgu enjeksiyonları dudak, çene, gözlerin altı, yanak gibi birçok bölgeye uygulanabilen, dolgunlaştıran, genç görünmeyi, kırışıklıkları gideren işlemlerdir.
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