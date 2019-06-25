Uzmanlardan evde botoks yapımına sert uyarı: Sizi ölüme götürebilir, bu videoları kaldırın!

İki bin ile dört bin arasında değişen fiyatları nedeniyle birçok kadın, dermal dolgu maddelerini daha ucuza temin ederek kendi yüzlerine uyguluyor. Uygularken de YouTube üzerinden milyonlarca kişiye ulaşıyorlar. Ancak şimdi uzmanlar videoların kaldırılması için çağrıda bulunuyor. Çünkü evde bilinçsizce yapılan bu işlemler enfeksiyona, kan zehirlenemsine hatta ölüme bile neden olabilir.

İngiltere'nin önde gelen estetik cerrahlarından Dr. Bashar Bizrah, izleyicilerin aşırı dikkatli olmaları gerektiğini söyleyerek şöyle konuştu: 'İnsanların evde dolgu yöntemlerini gösteren videolar son derece tehlikeli ve acil olarak kaldırılması gerekiyor. Yanalışlıkla bir kan damarı içine enjekte ederseniz kalıcı yara, doku kaybı hatta ölüm durumu yaşanabilir. Bu işi lütfen yıllarca eğitim almış ve yüzün anatomisini tam olarak bilen güvenilir tıp uzmanlarına bırakın.'

Şoke eden YouTube videolarının hatırı sayılır düzeyde izleyici kitlesi de bulunuyor. Bir video neredeyse 30 bin kez izleniyor. Videolar, 'kendin yap' başlıklarıyla yayınlanıyor.