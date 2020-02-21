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Uzun zamandır bekleniyordu! İşte KKTC'nin ilk yerli otomobili

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.02.2020 10:59 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yerli otomobil Günsel B9'u tanıttı. KKTC'nin ilk yerli otomobili olma özelliği taşıyan ve tamamen elektrikli olan Günsel B9, tasarımıyla ve performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Günsel B9'un özellikleri

Uzun zamandır bekleniyordu! İşte KKTC'nin ilk yerli otomobili

Yerli otomobil girişimleri hız kesmeden devam ediyor. Daha önce Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ile başlayan yolculukta yavru vatan Kıbrıs da aramıza katıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti daha önce duyurusunu gerçekleştirdiği ilk yerli otomobili Günsel B9'un lansmanını gerçekleştirdi.

YERLİ OTOMOBİL GÜNSEL B9 ÖZELLİKLERİ

2016 yılında Yakın Doğu Üniversitesi'nin Ar-Ge merkezinde geliştirilmeye başlayan Günsel B9, tasarımı ile modern tasarım trendlerini yakalamış durumda. Günsel B9, Alüminyüm bir şasiye ve tamamen kompozitten oluşan bir gövdeye sahip. Bu anlamda fazla ağırlıklarında kurtulan ve hafifleyen Günsel B9'a tamamen elektrikli bir motor güç veriyor. Bu motor 187 beygir güç üretebiliyor ve 20 dakikada hızlı şarj olabilen bataryası ile 350 km menzil sunuyor. B9, 0'dan 100 km hıza ise sadece 8 saniyede çıkıyor.

Günsel B9(2)

Günsel B9, yetkililer tarafından belirtildiğine göre 2. seviye otonom sürüş yeteneklerine sahip. Böylece araç tıpkı Tesla markalı otomobillerde gördüğümüz gibi OTA üzerinden güncellemeler alabilecek. Rejeneratif Fren Sistemi sayesinde ise 300.000 kilometreyi devirdikten sonra bile pil kapasitesinin yüzde 90'ını koruyabilecek.

Günsel B9

GÜNSEL B9 İÇİN 28 ÜLKEDEN 800 FİRMA İLE İŞ BİRLİĞİ

Günsel B9'un üretiminin 2021 yılında başlaması hedefleniyor. 2021 yılı için hedeflenen üretim sayısı ise 2 bin. 2025'te ise Günsel B9'tan 20 bin adet üretilmesi amaçlanıyor. Fakat üretim kapasitesi arttırılabilir. Zira Günsel B9'un geliştirilmesinde büyük rol oynayan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Günsel B9 için 28 ülkeden 800 firma ile iş birliği anlaşması imzaladıklarını duyurmuştu. Firmaların talebine göre üretimde artış yaşanması mümkün.

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