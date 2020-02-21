Uzun zamandır bekleniyordu! İşte KKTC'nin ilk yerli otomobili

Yerli otomobil girişimleri hız kesmeden devam ediyor. Daha önce Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ile başlayan yolculukta yavru vatan Kıbrıs da aramıza katıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti daha önce duyurusunu gerçekleştirdiği ilk yerli otomobili Günsel B9'un lansmanını gerçekleştirdi.

YERLİ OTOMOBİL GÜNSEL B9 ÖZELLİKLERİ

2016 yılında Yakın Doğu Üniversitesi'nin Ar-Ge merkezinde geliştirilmeye başlayan Günsel B9, tasarımı ile modern tasarım trendlerini yakalamış durumda. Günsel B9, Alüminyüm bir şasiye ve tamamen kompozitten oluşan bir gövdeye sahip. Bu anlamda fazla ağırlıklarında kurtulan ve hafifleyen Günsel B9'a tamamen elektrikli bir motor güç veriyor. Bu motor 187 beygir güç üretebiliyor ve 20 dakikada hızlı şarj olabilen bataryası ile 350 km menzil sunuyor. B9, 0'dan 100 km hıza ise sadece 8 saniyede çıkıyor.

Günsel B9, yetkililer tarafından belirtildiğine göre 2. seviye otonom sürüş yeteneklerine sahip. Böylece araç tıpkı Tesla markalı otomobillerde gördüğümüz gibi OTA üzerinden güncellemeler alabilecek. Rejeneratif Fren Sistemi sayesinde ise 300.000 kilometreyi devirdikten sonra bile pil kapasitesinin yüzde 90'ını koruyabilecek.