Uzun zamandır ortalarda yoktu... Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak ülkeyi terk edip bakın nereye yerleşti! Yeni mesleği herkesi şaşırttı

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran efsane dizi Kurtlar Vadisi bitti ama dizide yer alan karakterler unutulmuyor. Dizinin efsane karakterlerinden biri de 'Güllü Erhan' karakteriydi...

Kendine has tarzı, şiveli konuşması ve sempatik tavırları ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Erhan Ufak uzun zamandır ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürüyor.

Geçtiğimiz aylarda Kurtlar Vadisi'nin yeniden çekileceğine dair iddiaların gündeme gelmesiyle birlikte Erhan Ufak'ın son hali çok konuşuldu.

TAM 55 KİLO VERDİ

2017 yılında fazla kilolarından kurtulmak için tüp mide ameliyatı olan Güllü Erhan tam 55 kilo vererek adeta bambaşka bir görünüme kavuştu. 140 kilodan 85 kiloya kadar düşen Güllü Erhan bu haliyle tam not aldı.

Kurtlar Vadisi'nin ardından ortalardan görünmeyen Erhan Ufak oyunculuğu bırakmadı ama ülkeyi terk etti. Uzun zamandır Azerbaycan'da yaşayan Ufak orada Türk Sanat Akademisi kurdu.

İstanbul'da da bir gayrimenkul şirketi bulunan Erhan Ufak, daha önce verdiği bir röportajında Türk Sanat Akademisi'ni Türkiye'de açmak istediğini ancak pandemi döneminde Türkiye'deki kısıtlamalar nedeniyle ilk adımı Azerbaycan'da attığını söylemişti.

YORUM YAĞIYOR

Özel hayatına dair zaman zaman sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan Erhan Ufak'a sosyal medyada; 'özledik abi', 'ekranlara geri dönsen', 'çok değiştin' gibi yorumlar yapıldı.