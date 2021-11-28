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Vahim iddia: Kolunda hiç et yok, sadece kemik var

28.11.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize’nin Pazar ilçesinde 1 ay önce geçirdiği trafik kazası sonrası sol kolunda kemik kırığı ve kas-tendon zedelenmesi teşhisi ile sevk edildiği Trabzon’daki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde sol kolu enfeksiyon kapan Avni Kuru’nun çürüyen etleri nedeniyle kolunda sadece kemikleri kaldı. Kuru’nun yakınları, hastalarına geç müdahale edildiği için kolunun enfeksiyon kaparak çürüdüğünü iddia ederek ihmali olanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Vahim iddia: Kolunda hiç et yok, sadece kemik var

Hastane odasında başından geçenleri anlatan Avni Kuru (68), 26 Ekim 2021 tarihinde Rize'nin Pazar ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrasında ambulansla önce Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığını, oradaki ilk müdahalenin ardından hastanede Plastik Cerrahi Servisi olmadığı için Trabzon’daki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne sevk edildiğini söyledi.

"BİR MÜDDET SONRA CANSIZ ETLER ÇÜRÜMEYE BAŞLADI"

Kuru “Rize Pazar’da kaza yaptık. Kazadan sonra ambulansa konulup Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdüler. Alerjim olduğunu söyleyerek alerjim olan ilaçların listesini cebimden alıp doktorlara verdim. Elimi güzelce yıkadılar. ‘Burada plastik cerrahi olmadığından seni Trabzon’a göndereceğiz. Senin tedavin Trabzon’da olacak’ dediler. 26 Ekim gecesi Trabzon’da ameliyat oldum. Plastik cerrahi ile ortopedi doktorları birlikte ameliyata girdiler. Ameliyattan sonra ertesi gün plastik cerrahideki doktoru beni taburcu etmek istedi, yapacakları bir şey olmadığını söylediler. Ameliyat eden Ortopedi doktoru bu şekilde bu hasta taburcu edilemez diye kendi servisine aldı. Pansumanı yaptılar, temizlediler ama bir müddet sonra cansız etler çürümeye başladı. Apse yaptı. 8. gün 3 Kasım’da 2. ameliyatı oldum. 2. Ameliyattan sonra apseleri temizlediler çürük etleri kestiler, biraz rahatladım. 3 hafta geçti. Kolumda kısmi çürüme ve yoğun bir iltihap oluştu, ağrılarım arttı” diye konuştu.

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"HİÇBİR MÜDAHALE YAPILMADI"

Avni Kuru’nun kızı Yasemin Demirci (38) ise babasının başına gelenleri anlatarak “Babam Rize’nin Pazar ilçesinde bir trafik kazası geçiriyor. Kolu ağır şekilde yaralanıyor. Kaza sonrası Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıyor ancak orada plastik cerrahi servisi olmadığı için oradan Trabzon’daki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne sevk ediliyor. Buraya geldiğinde bir 4 saat sedyede bekletiliyor, hiçbir müdahale yapılmıyor. Sonra ameliyata alıyorlar, 4 saat bir ameliyatı sürüyor. Ertesi gün Plastik Cerrahi Servisi taburcu etmek istiyor ancak sağolsunlar Ortopedi Servisindeki doktorlar sayesinde biz bu hastanede kalıyoruz. 20 gün hastamıza onlar baktı. ‘Bu kol eve gitmez, iltihap kapar bir şey olur, gönderemeyiz’ diyerek hastamızla ilgilendiler. Ancak babamın koluna Plastik Cerrahi Servisi’nden bir müdahalede bulunulmadığı için kol enfeksiyon kaptı. Plastik Cerrahi Servisi’ndeki doktorlar bizim hastamızı Kaşüstü’ndeki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etmek istedi, göndermeye çalıştı. Kol iltihap kaptığı ve olan olduğu için sorumluluktan kurtulmak için başka hastaneye göndermek istediler. Biz bunu hastane personelinden öğrendik. Duruma itiraz ettik. ‘Bu hastayı burada siz tedavi edeceksiniz, gitmeyeceğiz’ dedik. Savcılığa suç duyurusunda bulunduktan ve Cumhurbaşkanlığı’na kadar gerekli yerlere başvurduktan sonra panikleyip ‘Zaten bu hasta bizim hastamız bir yere göndermeyecektik, biz tedavi edeceğiz’ diyerek Plastik Cerrahi doktorları ameliyat yaptılar” dedi.

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"KOLUNDA HİÇ ET YOK, SADECE KEMİK VAR"

“Hastanın kolunda hiç et yok. Sadece kemik var. Kolu geç müdahale edildiği için çürüdü” diyen Demirci “Dün sonunda bir ameliyata soktular. İlk geldiğimizde belki yüzde 15-20 kolda bir hareket kaybı olabilir demişlerdi ama şu aşamada hastanın hiç psikolojisi bile düşünülmeden hastanın yanında ‘Kolunu artık bundan sonra aksesuar olarak kullanacaksın’ dediler. Biz her tarafa gerekli şikayetlerimizi yaptık, suç duyurusunda bulunduk, sorumlu olanların artık cezalarını çekmelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Suçlamaların odağında olan ve hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulan Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ümit Naci Karaçal ise hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Prof. Dr. Ümit Naci Karaçal, yaptığı açıklamada “Hasta Rize’den trafik kazası sonrası sol dirseğinin altında kemik kırığı kas tendon zedelenmesi v.s sorunları ile bize geldi. Biz geldiği gün Ortopedi doktorları ile müdahale ederek kolunun derisini kapatıyoruz. Ondan sonra Ortopedi yatırıyor hastayı. Bizden istenilen destekleri veriyoruz. Covid dolayısıyla 1,5 yıldır servisimiz kapalı. Servisimiz olmadığı için hastayı devralamıyoruz. Ortopedi’de hastanın işi bitince bize ‘devralın’ diyorlar. Biz de hem hastanın pozisyonu uygun olmadığı hem Covid nedeniyle hem hastanın ameliyat için uygun olmadığını söylüyoruz. Günlük pansuman yapılması gereken bir hasta bu. Hasta yakınları buna rağmen ısrar ediyorlar. Bunun üzerine ben Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yer ayarlıyorum. Ancak son anda hastanın bir alerjik problemi ortaya çıkıyor. Ameliyat sırasında kullanılan ilaçlarla ilgili. Alerji ilaçlarının tespiti için bir süre yatırılıyor hasta. Dün ameliyata aldık, temizlik yaptık. Servisimiz olmadığı için Göğüs Cerrahi Servisi’ne yatırdık. Orada takibini yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Hastanın alerjisi olan ilaçlar söylenmesine rağmen 7-8 gün alerji testleri ile zaman kaybedildiği ve hastaya geç müdahale edildiği iddialarına da cevap veren Karaçal “Hastanın hangi ilaçlara alerjisi olduğunu elindeki listeye göre değil bizim tespit etmemiz gerekiyordu. Ellerindeki listeye göre biz ameliyata alsak ve ameliyat sırasında bir sorun yaşasak suçlu biz olurduk. İmmünoloji Servisi’ne yatırıldı ve onlar bize kısıtlı ameliyat yapabilirsiniz dediler ona göre ameliyata aldık. Suçlamaları kabul etmiyoruz. Hasta bizim hastamız değil, Ortopedi Servisi’nin hastası. Bizden konsolidasyon isteniyor, biz bu desteği veriyoruz. Hasta 10 dakika pansuman olacak diye 24 saat hastanede yatmaz” diyerek kendini savundu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Rize Trabzon
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