Vahşet infial yaratmış, arama sayısı artmıştı... Bunu bile fırsata çevirdiler! Biber gazlarında fahiş zam

Türkiye'de kadın cinayetleri konusu gündemdeki yerini korurken, son 1 haftada yaşananlar bu olayların vahim duruma geldiğini gözler önüne serdi.

Beyoğlu'nda genç bir kadın evine gittiği sırada iki kişinin tacizine maruz kalmıştı. Bu olayın üstüne Fatih'te Semih Çelik, Ayşenur Halil'i ve İkbal Uzuner'i canice katletti.

BİBER GAZI VE ELEKTRO EL FENERİ ARAMALARI ARTTI

Bu kadın cinayetleri ülkede infiale yol açarken, kendilerini güvende hissetmeyen kadınlar ise biber gazı ve elektro el feneri gibi ürünlere yönelmeye başladı. İnfial yaratan vahşetten sonra Google aramalarında biber gazı ve elektro el feneri aratmaları üst sıralara çıktı.

BUNU BİLE FIRSAT BİLDİLER! ART ARDA FAHİŞ ZAMLAR YAPILDI

Cumhuriyet'ten Engin Deniz İpek'in haberine göre ürünler bazı platformlarda tükenirken, fırsatçılar bu durumdan bile faydalanmaktan geri kalmadı. Bir e-ticaret sitesinde dün sabah 299 TL bandından satışa sunulan ikili biber gazlarına art arda zamlar yapıldı.

Biber gazlarının fiyatı önce 399 TL'ye sonra 489 TL'ye çıktı. Buna benzer bir fırsatçılık yine çok aranan ürünlerden olan elektro el fenerinde yaşandı. 469 TL'ye satılan elektro şok fenerinin de 550 TL'ye yükseldiği görüldü. Yaşanan bu fahiş zamlardan sonra sosyal medyada bazı kullanıcılar duruma tepki gösterdi.