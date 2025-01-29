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Vaka sayıları hızla artıyor! Verem salgını 2 kişinin ölümüne neden olmasından sonra endişe yarattı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
29.01.2025 17:03
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Kansas bölgesinde 2 kişinin ölümüne yol açan tüberküloz salgını hızla büyümeye devam ediyor. Eyalet sağlık departmanına göre Kansas City bölgesinde 60'tan fazla kişi tedavi görüyordu. Yaşanan salgınla bağlantılı olarak bölgede tüberküloz vakalarının sayısı arttı.

Vaka sayıları hızla artıyor! Verem salgını 2 kişinin ölümüne neden olmasından sonra endişe yarattı

MYNET|DIŞ HABERLER Kansas Sağlık ve Çevre Bakanlığı'na göre bölgede 1 yıldır devam eden tüberküloz (verem) salgını iki kşinin ölümüne neden oldu. Sağlık departmanının iletişim direktörü Jill Bronaugh Kansas'ta en az 67 hasta aktif tüberküloz nedeniyle tedavi gördüğü bilgisini paylaştı.

Bu vakaların yedisi hariç hepsi Kansas City'nin bulunduğu Wyandotte County'deydi, diğerleri ise komşu Johnson County'deydi. Sağlık departmanı iki ilçede de 79 inaktif tüberküloz enfeksiyonunu doğruladı. Bu durumun da aslında konağın bulaşıcı olmadığını ve vakaların semptom göstermediği anlamına geldiği belirtildi. Açıklamada tedavi edilmezse, inaktif vakaların yaklaşık %5 ila %10'u aktif hastalığa dönüştüğü söylendi.

"HER YIL SADECE BİRKAÇ VAKA GÖRMEYİ BEKLERİZ"

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Kansas Üniversitesi Sağlık Sistemi Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Direktörü Dr. Dana Hawkinson, her yıl birkaç verem (tüberküloz) vakası görüldüğünü söyledi. Artan vaka sayılarının Dr. Hawkinson, ciddi bir uyarı niteliğinde olduğunu da sözlerini ekledi.
Hawkinson, salgın sırasında gördüğü tüberküloz hastalarının çoğunun ciddi bir hastalığa yakalanmadığını, ancak bazılarında ciddi semptomlar geliştiğini de belirtti.

EN BÜYÜK SALGINI OLARAK TANIMLANMIŞTI

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Kansas Sağlık Bakanlığı, güncellemesinde tüberküloz salgınını, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin 1950'lerde vakaları izlemeye ve raporlamaya başlamasından bu yana "ABD tarihinde belgelenen en büyük salgın" olarak tanımladı. Ancak vaka sayılarının şu anki durumuyla Kansas eyalet sağlık departmanı sözcüsü Jill Bronaugh, halk için genel bir tehdit olmadığını belirtti.

VEREM (TÜBERKÜLOZ) NEDİR?

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Verem, Mycobacterium tuberculosis bakterisinin neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Genellikle akciğerleri etkiler, ancak vücudun diğer bölümlerini de etkileyebilir. Verem, hava yoluyla bulaşır ve enfekte bir kişinin öksürmesi, hapşırması veya konuşması sırasında havaya saçılan bakterilerin solunması yoluyla geçer.

VEREM BELİRTİLERİ NELERDİR?

Veremin belirtileri enfeksiyonun yer aldığı organa göre değişiklik gösterebilir. Akciğer vereminin yaygın belirtileri şunlardır:

  • Sürekli, genellikle 3 haftadan uzun süren öksürük
  • Kanlı balgam
  • Göğüs ağrısı
  • Nefes darlığı
  • Ateş
  • Gece terlemeleri
  • Yorgunluk
  • İştah kaybı
  • Kilo kaybı

Vücudun diğer bölgelerini etkileyen verem (ekstrapulmoner verem) farklı belirtiler gösterebilir. Örneğin, kemik veremi kemiğin ağrısına, menenjit veremi ise baş ağrısı ve bilinç değişikliklerine neden olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
tüberküloz verem
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