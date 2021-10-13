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  4. Valilik duyurdu! Derste şiddet uygulayan öğretmen açığa alındı

Valilik duyurdu! Derste şiddet uygulayan öğretmen açığa alındı

13.10.2021 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde sınıfta öğrencisine şiddet uygularken görüntülenen öğretmen açığa alındı.

Valilik duyurdu! Derste şiddet uygulayan öğretmen açığa alındı

Gaziantep Valiliği, İslahiye ilçesinde bir okulda öğrenciye bağırarak darp ederken cep telefonu ile görüntülenen öğretmen hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

"AÇIĞA ALINMIŞTIR"

Açıklamada, "Bazı basın mecralarında ve sosyal medyada ilimiz İslahiye ilçesinde bulunan bir okula ait olduğu anlaşılan sınıf içerisinde şiddet içerikli görüntüler yer almıştır. Bahse konu görüntülerde yer alan öğretmen hakkında soruşturma açılarak bugün itibarı ile açığa alınmıştır. İdari süreç devam etmektedir" denildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
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