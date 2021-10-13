Valilik duyurdu! Derste şiddet uygulayan öğretmen açığa alındı

Gaziantep Valiliği, İslahiye ilçesinde bir okulda öğrenciye bağırarak darp ederken cep telefonu ile görüntülenen öğretmen hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

"AÇIĞA ALINMIŞTIR"

Açıklamada, "Bazı basın mecralarında ve sosyal medyada ilimiz İslahiye ilçesinde bulunan bir okula ait olduğu anlaşılan sınıf içerisinde şiddet içerikli görüntüler yer almıştır. Bahse konu görüntülerde yer alan öğretmen hakkında soruşturma açılarak bugün itibarı ile açığa alınmıştır. İdari süreç devam etmektedir" denildi. (İHA)

