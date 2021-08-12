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Valilikten şaşırtan karar: Delta varyantı hızla yayıldığı ABD'de okullarda maske zorunluluğu kaldırılıyor!

12.08.2021 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüsün delta varyantı dünyada olduğu gibi ABD'de de hızla yayılıyor. Bunun üzerine koronavirüs pandemisi için yeni önlemler devreye sokuluyor. Ancak ABD'de okullarda koronavirüse karşı maske kullanımının zorunlu kılınması bazı eyalet liderleri tarafından hoş karşılanmadı. Bu kararı yasaklamak içinse sert yaptırımlar devreye soktular. Öyle ki bazı liderler maske zorunluluğunun kabul edilmemesi için okulları, fonlarını kesmekle tehdit etti. Kabul edilen yeni kanunu bazı eyaletler iptal etti

Valilikten şaşırtan karar: Delta varyantı hızla yayıldığı ABD'de okullarda maske zorunluluğu kaldırılıyor!

ABD'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) delta varyantının hızla yayılması nedeniyle birçok eyalette yeniden uygulamaya konulan maske düzenlemelerinin okullarda nasıl yapılacağı konusu tartışmalara neden oldu. Ülkede okul bölgeleri, yeni öğretim yılında okulları açık tutabilmek için çeşitli düzenlemeler yaparken bazı eyaletlerde Cumhuriyetçi liderlerin okullarda maske düzenlemelerini yasaklamaları tartışmaları alevlendirdi.

Özellikle Teksas, Florida ve Güney Carolina gibi eyaletlerde valiler, maske zorunluluğunu yasaklama yoluna giderek maske zorunluluğu getiren okulları eyalet fonlarını kesmekle tehdit etti.

"BİLİMSEL GEREKÇEYE DAYANMIYOR" DİYEREK MASKE ZORUNLULUĞUNU YASAKLADILAR

Florida’nın Cumhuriyetçi Valisi Ron DeSantis, “sağlam bilimsel bir gerekçeye dayanmadığı” gerekçesiyle okullarda maske zorunluluğunu valilik kararnamesiyle yasakladı. Kararnamede maske zorunluğunun Floridalı ailelerin çocuklarının sağlığı ile ilgili karar verme haklarını ihlal ettiği belirtildi.

Buna rağmen eyaletteki Palm Beach, Orange, Broward, Duval ve Hillsborough ilçeleri, yeni öğretim yılında maske zorunluluğuna devam etme kararı aldı.

Beyaz Saray da maske zorunluluğunu yasaklayan eyaletlerin karşısında tavır aldı. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, salı günkü basın toplantısında yasakları getiren valilere “Yoldan çekilin!” diye seslenirken Florida Valisi'nin maske zorunluluğuna karşı aldığı tavrı eleştirdi.

BAZI EYALETLER YASAKLARI İPTAL EDİYOR

Arkansas Valisi Cumhuriyetçi Asa Hutchinson, geçen nisan ayında kanunlaştırılması için çalıştığı maske zorunluluğu yasağının artık iptal edilmesi gerektiğini savundu.

Nisan ayında eyalette yalnızca 44 vakanın görüldüğü sırada alınan bu karar için Hutchinson, “Geri dönüp bakıyorum da,keşke bu kanunu kabul etmeseydik” dedi. Idaho eyaleti de benzer bir adım atarak maske düzenlemelerine karşı getirdiği yasağı, yerel yönetimlere söz hakkı tanımadığı gerekçesiyle sonradan iptal etti.

ABD’deki Demokrat eğilimli California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Louisiana, Nevada, New Jersey, Oregon ve Washington gibi eyaletlerse hastalık önleme merkezlerinin önerisi doğrultusunda yeni öğretim yılında okullarda maskeyi öğretmenler, öğrenciler ve ziyaretçiler için zorunlu hale getirdi.

Monmouth Üniversitesinin geçen hafta yayımladığı anket, ülkede Cumhuriyetçilerin yüzde 73’ünün maske ve sosyal mesafe kurallarına karşı olduğunu, Demokratlarınsa yüzde 85’inin kuralları desteklediğini ortaya koymuştu.

AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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