Valiz hacmini katlayan, küçücük alanlara dağlar sığdıran yardımcılar

Götürmek istediğimiz şeylerin tamamını asla valize sığdıramayız. Halbuki valiz hazırlamanın püf noktası olan düzeni sağlamak o kadar da zor değil. Benzer eşyalarımızı yardımcı ürünler kullanarak gruplarsak hem aradığımızı bulmamız daha kolay olur, hem de valizi hazırlama aşamasında kaos yaratmayız.

Hiç eskimeyen yardımcı: Hurç!

Hurç kullanımı evlerimizde oldukça yaygın. Yorgan yastıklardan çoraplara kadar her şeyi farklı boyutlarda hurçlarda saklayabiliyoruz. Valiz hazırlarken de kıyafetlerinizi gruplandırabileceğiniz küçük boy birkaç hurç valizinizin içindeki karmaşıklığı toparlar.

OCEAN HOME küçük boy hurç 30x22x18 cm boyutlarında. Orta ve büyük boy valizlere rahatça sığabilir. Tamamen fermuarlı geniş ağzı sayesinde kıyafetlerinizi içine kolayca yerleştirebilirsiniz. Ayrıca dışı yumuşak kumaştan yapıldığı için götüreceğiniz kıyafetlerin esnekliğine de bağlı olarak hurçları üst üste koyup bastırarak daha az yer kaplamasını sağlayabilirsiniz.

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Kıyafeti çok olanlara düzenleyici seti

Yanımızda götürmek istediğimiz eşyalarımız bir iki hurca sığmayacak kadar çoksa ya da gideceğimiz yerde alışveriş yapıp dönüşte valizi doldurmayı düşünüyorsak daha geniş kapsamlı bir düzenleyici setine ihtiyacımız var demektir!

3 adet bez saklama çantası, 1 adet ayakkabı saklama çantası, 1 adet dijital saklama çantası, 1 adet iç çamaşırı saklama çantası ve 2 adet büzme ipli çantadan oluşan bu düzenleme seti toplamda 8 parça. Çantaların bir yüzünde bulunan file tasarımı sayesinde valizinizden bir şey almak istediğinizde tüm çantaları teker teker açmanız gerekmeyecek.

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Büyük boy valizden bile taşanlar için vakumlu poşetler

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Valize eklemek istediğimiz şeyler yastık, yorgan gibi çok yer kaplayan eşyalar ya da kaban, mont, kazak gibi hacmi büyük kıyafetlerse bir sürü başka şeyi elememize rağmen bir türlü valize sığamayabiliriz. Bu durumda imdadımıza vakumlu poşetler yetişiyor.

Ağzını sıkı sıkı kapattığımız poşeti, talimatları takip ederek yuvarlıyoruz, içindeki havanın poşetin özel bölmesinden çıkmasını sağlıyoruz ve elimizde hacmi muazzam ölçüde azalmış bir poşet kalıyor! Magic Saver 2’li S boy vakumlu poşet, orta boy ya da büyük boy valizlerinize sığabilecek 40x60 cm ölçülere sahip.

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Bu kumaş keseler küçük ama çok şey taşımak için ideal!

Seyahatimizde yanımızda olmasını istediğimiz şeyler her zaman büyük eşyalar değildir. Terlik, takı, bikini mayo, iç çamaşırı gibi aslında çok yer kaplamayan şeyleri valize sığdırmak kadar kaybetmek de bir o kadar kolay. Bu yüzden bu kumaş keseleri kullanarak küçük ama çok sayıda eşyalarınızı gruplandırabilirsiniz.

Prep Bikini Kesesi/Valiz Düzenleyici 30x40 boyutlarında. Ağız kısmında ip ya da kurdeleden bir büzgü kısmı var, istediğiniz kadar sıkı kapatabilir ya da tamamen açık bırakabilirsiniz. Ayakkabı, bikini, mücevher gibi çeşitli baskı çeşitleri olan keselerin işinizi çok kolaylaştıracağına şüphemiz yok!

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Yolda kırılan kablolara son: Elektronik düzenleyici

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Teknoloji artık hayatımızın her alanında: Kulaklık, USB kablosu, telefon tablet ve bilgisayarımız için olmak üzere üç tane şarj aleti, powerbank derken valize koymak istediklerimiz için liste uzayıp gidiyor. Yolculuklarımızda mutlaka yanımızda olması gereken bu elektronikler ne yazık ki valizin sağına soluna dikkatsizce atıldığında taşınma sırasındaki darbeler yüzünden arızalanabiliyor, kablolar kırılabiliyor.

ProCase Travel Gear Elektronik Aksesuar Çantası tüm bu sorunların çözümü olmak için üretilmiş! Su geçirmez bir kumaş kullanıldığından cihazlarınızın arızalanmasından endişelenmenize hiç gerek yok. Çantanın 2 küçük, 1 büyük fermuarlı bölmesi ve bu bölmelerin içinde her kabloya yetecek kadar alan var.

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Ayakkabılarınızı taşımak için en güvenli yol: Ayakkabı hurcu

Kıyafetlerimizi çeşitli biçimlerde katlayarak, hurçlar, saklama çantaları kullanarak valize bir şekilde yerleştirebiliyoruz. Söz konusu ayakkabılar olduğunda ise ayakkabıları formunu da koruyacak şekilde yerleştirmemiz gerekiyor ve bu oldukça zor bir iş.

Bu noktada devreye ayakkabı hurçları giriyor! Kapandığında 35x22x40 cm ölçülerinde olan bu hurcu isterseniz valizinize yerleştirebilir, isterseniz üzerindeki askıları kullanarak valizinizin üzerinde taşıyabilirsiniz. Toplamda 6 adet ayakkabıyı rahatça yerleştirebileceğiz bu hurç, valiz hazırlamada en iyi yardımcılarınızdan biri olabilir!

Meleni Home 6 Bölmeli Seyahat Tipi Ayakkabı Hurcunu incelemek için TIKLAYIN!

Kozmetiklerinizi taşırken güvenliğe takılmayın! Seyahat boy kozmetik şişeleri

Havaalanlarında kabin bagajlarına alınabilecek sıvılar için ciddi kısıtlamalar söz konusu, genelde sıvı kozmetiklerinizi yanınızda taşıyabilmeniz için her biri 100 ml’yi geçmeyen şişelerde olmaları ve şeffaf, kilitli bir poşete konmuş olmaları gerekiyor. Bu sınırın üstündeki sıvılar güvenlik tarafından alınıp çöpe atılıyor.

Tohana Seyahat Tipi Kozmetik Dolum Setini kullanarak evde büyük boy olarak kullandığınız ürünlerden şişelerin içine doldurabilir, güvenliğe takılmadan rahatça yanınızda taşıyabilirsiniz. Setin içinde biri pompalı olmak üzere her biri 65 ml’lik 3 şişe ve 3 adet kremlik var. Ürünleri şişelere daha kolay aktarabilmeniz için bir krem spatulası ve küçük huni de içinde!

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Küçük boy kozmetiklerle yetinemeyenlere! Askılı makyaj çantası

Cilt bakım ya da makyaj rutininizin ayrılmaz parçaları olan kozmetik ürünlerinizden ufak bir seyahat için de olsa ayrılmak istemiyor olabilirsiniz. Valizinizde yaşanacak kaosu önlemek adına makyaj çantanızı direkt olarak valize koymak iyi bir fikir olabilir.

Josopa Asma Kozmetik Çantası benzerlerinden su geçirmez, nem tutmaz kumaşıyla ayrılıyor. Açıldığında askısı aracılığıyla her yere asılabildiği için yolculuğunuzun sonunda kalacağınız yerdeki saklama alanı sıkıntısını da ortadan kaldırıyor: Duvara asıp bir daha ihtiyacınız olana kadar varlığını unutabilirsiniz!

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Silindir saklama kabı yerden tasarruf etmenizi sağlayacak!

Seyahatlerimizde ihtiyacınız olan diş fırçası, makyaj fırçası gibi dikey saklanması gereken eşyaları genelde valizin kenarlarına sıkıştırıyor olabilirsiniz. Bu hem valizdeki diğer ürünlerin hizasını bozarken hem de fırçalarınızın bozulmasına sebep olabilir.

Helen's Home Diş Fırçalık Saklama ve Düzenleyici Kutu silindirik yapısı sayesinde hem fırçalarınızın formunu korurken hem de daha düzenli bir valiz için eşya gruplandırma yapmanıza yardımcı olur. Bölmeli yapısı sayesinde diş macunu, diş fırçası, diş ipi gibi bakım ürünlerinizi tek bir kutuda taşıyabilir, akşam rutininizi kolaylaştırabilirsiniz.

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Şık ve düzenli: Bu takı çantasına bayılacaksınız!

Takılarımız, mücevherlerimiz bizler için maddi değerlerinin ötesinde bir kıymete sahip. Hele bir de manevi değeri, anısı olan takılarımız varsa kısa süreli seyahatlerimizde bile uzaklaşmak istemeyebiliriz. Birkaç tane değil, çok çok daha fazla sayıda takınızı yanınıza taşımak için önerimiz bu şık takı çantası!

Minibon Deri Seyahat Mücevher ve Takı Çantasının dışı deri, içi süet kaplama. Kolye ve yüzükleri muhafaza etmek için ayrı bölmeleri olan bu çantanın kapalı haldeki ölçüleri ise 10,5x10,5x5x5 şeklinde.

Minibon Deri Seyahat Mücevher ve Takı Çantasını daha detaylı incelemek için TIKLAYIN!

