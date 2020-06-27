Valizinizi bu şekilde yerleştirirseniz çok daha fazla eşya alacak! Ayakkabıları...

Tatile çıkarken yaşadığımız en büyük problem yanımıza almak istediğimiz eşyalarımızı bir türlü valize sığdıramamaktır. Herhangi birinden vazgeçip bırakmaya da gönlümüz razı olmaz. İşte size tüm ihtiyaçlarınızı tek bir bavulda olmasını sağlayacak valiz hazırlamanın yolları…
KATLAMAK YERİNE RULO YAPIN
Eğer valizinizin içine daha çok kıyafet yerleştirmek istiyorsanız kıyafetlerinizi katlamak yerine rulo yaparak yerleştirin. Böylece oluşan boşlukla küçük eşyalarınızı koyabilir, rulo halindeki kıyafetlerinizin kırışmasını önleyebilirsiniz. Rulo haline getirdiğiniz kıyafetlerin dağılmaması için bir lastikle bağlayabilirsiniz.
KURTARICI VAKUM POŞETLER
Olabildiğince kıyafet taşıyabilmek için vakum teknolojisinden faydalanabilirsiniz. Genelde gıdaların bozulmaması veya bazaların altına daha çok eşya sığdırmak için kullanılan vakumlu poşetler valizlerinize eşya sığdırma konusunda da oldukça mantıklı bir seçenektir. Vakumlu poşetleri, özellikle ceketler, kabanlar ve yatak çarşaflarınız gibi büyük eşyalarınız için kullanabilirsiniz.
AYAKKABILARIN İÇİNİ DEĞERLENDİRİN
Ayakkabılar ve botlar valizlerin içinde oldukça geniş bir alan kaplar. Bu alanları sadece ayakkabılarınız için kullanmak yerine içlerine pantolonlarınızı, çoraplarınızı, güneş gözlüğünüzü ve diğer küçük eşyalarınızı koyarak değerlendirebilirsiniz. Ayrıca ayakkabılarınızı valize yerleştirirken burnu ve tabanı birbirine denk gelecek şekilde yerleştirerek daha fazla alana sahip olabilirsiniz.
SEYAHAT BOY ÜRÜNLER
Seyahate çıkıyorsunuz diye bakımınızı ihmal etmenize gerek yok. Bu nedenle sevdiğiniz kozmetik ürünlerinin seyahat boylarını tercih edin. Eğer seyahat boyları yok ise şeffaf boş şişelerin içine belli bir kısmını koyarak da yanınıza alabilirsiniz. Ayrıca dökülme riski olan ürünleriniz için ağız kısımları streç filmle sarmalısınız.
VALİZİNİZDE BOŞ ALAN BIRAKMAYIN
Valizlerinize eşyalarınızı yerleştirirken bir miktarını tatil esnasında satın alacağınız eşyalar için ayırmayı düşünebilirsiniz. Ancak verdiğiniz bu kadar yerleştirdiğiniz eşyaların yolculuk sırasında kırışmasına veya karışmasına neden olabilir. Bu durumu önlemek için boş olan yerleri kağıt veya gazete yığınları ile doldurabilirsiniz. Böylece kırışma ve karışma gibi bir problemle karşılaşmazsınız.
AĞIR EŞYALARI EN ALTA KOYUN
Valizinizi hazırlarken bir süre sonra valizinizi sürükleyeceğinizi unutmamalısınız. Bu nedenle valizinin düşmemesi veya yığılmaması için ağır eşyalarınızı ilk olarak tekerleklerin yakınlarına yerleştirmelisiniz.
HAVLU YERİNE PEŞTAMAL KULLANIN
Çoğunlukla birçok otel veya kiralık evler duş için havlu bulunduruyor. Bu yüzden siz plaj için ekstra havlu taşımak yerine daha hafif olan peştemalı tercih edebilirsiniz. Hem peştamal güneşte daha kolay kuruduğu için çok daha kullanışlı olacaktır.
KIRILMALARI ÖNLEYİN
Sevdiğiniz kozmetik ürünlerinin veya seyahat sonunda aldığınız hediyelerin kırılmalarını önlemek istiyorsanız, bu eşyalarınızı çoraplarınızın içine koyabilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum