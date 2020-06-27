Valizinizi bu şekilde yerleştirirseniz çok daha fazla eşya alacak! Ayakkabıları...

Tatile çıkarken yaşadığımız en büyük problem yanımıza almak istediğimiz eşyalarımızı bir türlü valize sığdıramamaktır. Herhangi birinden vazgeçip bırakmaya da gönlümüz razı olmaz. İşte size tüm ihtiyaçlarınızı tek bir bavulda olmasını sağlayacak valiz hazırlamanın yolları…

KATLAMAK YERİNE RULO YAPIN



Eğer valizinizin içine daha çok kıyafet yerleştirmek istiyorsanız kıyafetlerinizi katlamak yerine rulo yaparak yerleştirin. Böylece oluşan boşlukla küçük eşyalarınızı koyabilir, rulo halindeki kıyafetlerinizin kırışmasını önleyebilirsiniz. Rulo haline getirdiğiniz kıyafetlerin dağılmaması için bir lastikle bağlayabilirsiniz.

KURTARICI VAKUM POŞETLER



Olabildiğince kıyafet taşıyabilmek için vakum teknolojisinden faydalanabilirsiniz. Genelde gıdaların bozulmaması veya bazaların altına daha çok eşya sığdırmak için kullanılan vakumlu poşetler valizlerinize eşya sığdırma konusunda da oldukça mantıklı bir seçenektir. Vakumlu poşetleri, özellikle ceketler, kabanlar ve yatak çarşaflarınız gibi büyük eşyalarınız için kullanabilirsiniz.