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Vampirler, vejetaryen sosisler, başıboş kediler: Yurt dışında yaşayan İngilizlerden Dışişleri Bakanlığı'na ilginç sorular

BBC BBC
30.12.2018 15:11 | Son Güncelleme

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, yurt dışında yaşayan İngilizlerin 2018 yılında telefonda bakanlığa sordukları ilginç soruları yayımladı.

Vampirler, vejetaryen sosisler, başıboş kediler: Yurt dışında yaşayan İngilizlerden Dışişleri Bakanlığı'na ilginç sorular

Böylece hattın sadece acil durumlar için kullanılması gerektiğini hatırlatmak isteyen bakanlık, yıl içerisinde 330 binden fazla telefon aldığını açıkladı.

Bir vatandaş telefonla arayıp Cesur Yürek filminin sahneleri hakkında sorular sordu.

Kanarya Adaları'ndan arayan bir başka İngiliz vatandaşı, bir kedinin yatağına idrarını yaptığını söyleyerek, bakanlıktan odasını değiştirmeleri için otel yetkililerini ikna etmesini istedi.

ABD'den açılan bir telefonda, İngiltere'de yayımlanan 'Strictly Come Dancing' isimli dans yarışmasında önceki gece elenenin kim olduğu sorgulandı.

2018 yılında konsolosluk görevlileri yurt dışında hastaneye kaldırılan 3 bin 400 kişi ve gözaltına alınan 4 bin 900 kişi ile ilgilendi.

Dışişleri Bakanlığı, 29 bin 600 acil durumlar için geçici seyahat belgesi hazırladıklarını da duyurdu.

Bakanlığa gelen ilginç taleplerden bir kısmı şu şekilde:

Bir erkek, internette tanıştığı bir kadınla ilk kez buluşmadan önce, kadının kan grubunu sorması üzerine, Polonya'da vampirlerin olup olmadığını sordu.

Tayland'ın başkenti Bangkok'tan arayan bir başka kişi, Dışişleri Bakanlığı'nın masaj salonuyla konuşmasını istedi. Masaj sırasında uyuya kaldığı için masajın parasını ödemeyi reddediyordu.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den arayan başka bir vatandaş, İngiliz Yüksek Komisyonu'nun saat kaçta açılacağını sordu. Vejetaryen sosislerin satıldığını duymuştu. Onlardan almak istiyordu.

İtalya'daki başka bir kişi ise düğün organizasyonu için yardım istedi, buna çiçekçi önerisi de dahildi. Ayrıca Papa Francesco'yu görmeleri için bakanlığın bilet temin etmesini de istiyordu.

Kuveyt'teki başka bir kişi ise telefonla arayarak bakanlık yetkililerinin yavru köpeklerini evlat edinmek isteyip istemediğini sordu.

Bir başka kişi Arjantin'de evlenebileceği kadınların listesini istedi.

Başka bir kişi, sahilde bulduğu ve 1700'lerden kalma bir İngiliz gemisine ait olduğunu düşündüğü 1,5 metrelik kereste parçasını nereye göndermesi gerektiğini sordu.

Bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Üzülerek söylemek durumundayım ki, Dışişleri Bakanlığı vampirler, başıboş kediler ve Strictly Come Dancing yarışmacıları hakkında tavsiye verememektedir" dendi.

"Vejetaryen sosislerimiz bulunmamaktadır" denilen açıklamada, yurt dışındaki İngiliz vatandaşlarının acil durumla karşılaşmaları halinde en yakın İngiltere büyükelçiliği, yüksek komisyonu ya da konsolosluğu ile iletişime geçmeleri istendi.

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Anahtar Kelimeler:
vampir ingiltere

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