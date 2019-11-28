HABER

Van'da dilencinin üzerinden çıkanlar dudak uçuklattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 15:25 | Son Güncelleme

Van'da zabıta ekipleri tarafından yakalanan bir dilencinin üzerinden çıkanları herkesi şaşırttı. Dilencinin üzerinden nakit paranın yanı sıra 196 bin TL’lik hesap cüzdanı, altın hesabı cüzdanı, araba anahtarı ve ev devir evrakı çıktı.

Van'da dilencinin üzerinden çıkanlar dudak uçuklattı

İpekyolu Belediyesi mobil dilenci ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında dün akşam saatlerinde Ali Paşa Mahallesi İskele Caddesi üzerindeki iki kadın dilenciye müdahale edildi. Dilencilerden G.B. isimli şahsın yapılan üst aramasında; 2 bin 35 TL, 200 dolar, kendine ait hesabında 196 bin TL olduğunu gösteren hesap cüzdanı, 14 bin 721 TL’lik altın mevduatı hesap cüzdanı, yakın zamanda bankalardan yapılan havale işlemlerine dair dekontlar, araba anahtarı, ev devir evrakı ile birtakım ziynet eşyası çıktı.

EKMEK PARASI İÇİN YAPMIŞ

Dilenci G.B., bu işi ekmek parası için yaptığını, üzerindekilerin kızının parası olduğunu ve kendisine ait engelli maaşının olduğunu iddia etti.

Dilenci şahıslara Kabahatler Kanuna göre cezai yaptırımlar uygulanırken, el konulan para ise tutanakla kayıt altına alındı.

Kaynak: İHA

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Eskişehir’de PKK/KCK şüphelisi 2 kişi yakalandıEskişehir’de PKK/KCK şüphelisi 2 kişi yakalandı
Kardeş cinayetinde rapor karmaşası sürüyorKardeş cinayetinde rapor karmaşası sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dilenci Van

En Çok Okunan Haberler

Para karşılığında ilişki için anlaştığı kadını öldürdü!

Para karşılığında ilişki için anlaştığı kadını öldürdü!

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Milyonlarca kişi bekliyor! Asgari ücret için Türk-İş'ten ilk teklif

Milyonlarca kişi bekliyor! Asgari ücret için Türk-İş'ten ilk teklif

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Alevi ailenin evi işaretlenmişti! Bakan Soylu'dan açıklama

Alevi ailenin evi işaretlenmişti! Bakan Soylu'dan açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Okuyucu Yorumları 3 yorum
yuh artık daha neler bu nasıl insanlık biri anlatsın
SİZE NE? GİDİN İKİNİSAN CADDESİNDEKİ SALTANATA, ŞATAFATA BAKIN, BARLARI İNCELEYİN, KİM NASIL YAPMIŞ, NASIL OTURULUYOR BURALARDA, DEVLET SU İŞLERİ, BIRAK BU İŞLERİ.............................
bunları bırakın ak partili yöneticilere ve ailelerine bakın.. neler çıkar...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Beyoğlu'nda internet kafeye silahlı saldırı: Yaralılar var

Beyoğlu'nda internet kafeye silahlı saldırı: Yaralılar var

Sultangazi'de ortalık karıştı! Yangın sırasında hırsızlık iddiasına linç girişimi

Sultangazi'de ortalık bir anda karıştı!

Sınırda yakalanan Yunan askerleriyle ilgili yeni gelişme! Interpol'e sorulacak

Sınırda yakalanan Yunan askerleriyle ilgili yeni gelişme!

Havanlı saldırı şehidi 2 uzman çavuş, törenle uğurlandı

Havanlı saldırı şehidi 2 uzman çavuş, törenle uğurlandı

Maltepe'de kediyi köpeğe parçalatmışlardı! Şoke eden ifade

Maltepe'deki pitbull vahşetinde şoke eden ifade!

3 çocuk annesi kadının cansız bedeni otogar tuvaletinde bulundu

3 çocuk annesi kadının cansız bedeni otogar tuvaletinde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.