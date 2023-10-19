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Var Böyle Tipler Kıvanç Talu kimdir? Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu kimdir, ne iş yapıyorlar? 100 Milyon TL dolandırıcılıkla gündemdeler!

19.10.2023 22:13 | Son Güncelleme:
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Var Böyle Tipler ismiyle tanınan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, 100 Milyon TL dolandırıcılık iddiasıyla gündeme geldiler. Yakın çevreleri de dahil olmak üzere birçok ismi dolandırarak Portekiz'e kaçtıkları iddia edilen çiftin yaşı, nereli oldukları ve ne iş yaptıkları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, Var Böyle Tipler Kıvanç Talu kimdir? Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu kimdir, ne iş yapıyorlar? 100 Milyon TL dolandırıcılıkla gündemdeler!

Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, dolandırıcılık haberleriyle ülke gündemindeki yerini koruyor. Dilan Polat ve Engin Polat'ın kara para akladıkları iddiasının ardından bir dolandırıcılık haberi iddiası da sosyal medyada Var Böyle Tipler adıyla bilinen Kıvanç Talu'dan geldi. İşte eşi Beril Talu ile 100 Milyon TL'lik vurgun yaptıkları söylenen ünlü fenomen ile ilgili merak edilenler...

VAR BÖYLE TİPLER KIVANÇ TALU KİMDİR?

Kıvanç Talu, 1988 yılında Ankara'da dünyaya geldi. "Var Böyle Tipler" adıyla çektiği kısa, komik videolarla tanındı. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2007 yılında reklam yazarı olarak çalışmaya başladı. Ardından pek çok farklı ajansta kariyerini devam ettirdi. 2016 yılında kreatif direktörlüğü görevinden ayrılıp oyunculuk, seslendirme ve sosyal medya alanlarında bireysel olarak çalışmaya başladı. Bunun yanı sıra 2015 yılından bu yana Var Böyle Tipler adlı Instagram sayfasını yönetiyor.

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KIVANÇ-BERİL TALU OLAYI NE?

Kıvanç Talu eşi ile birlikte sosyal medyada Influencerlık yaptıkları günlerde bir reklam bütçesi için çevresindekilerden 100 milyon TL aldıklarını ve yurt dışına kaçtıkları iddia edildi.

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