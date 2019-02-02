'Varşova'dan gelen zavallı talihsiz kuş' Herkes bu haberi konuşuyor!

Kurulan temas sonrası bilim dünyasını şaşkına döndü.

80 yıl sonra gelen geri bildirim şaşırttı

Tarihler 5 Ağustos 1939'u gösterdiğinde Alman ordusu Polonya'ya yürüdü. Polonya halkı büyük savaşı bekliyordu. 26 gün sonra 1 Eylül 1939 Almanlar, Polonya'yı işgal edip 2. Dünya savaşını başlattı. Savaş ortamına rağmen Polonya'daki bilim insanlarının halkaladığı kuşlardan biri, özgürlüğe kanat açıp kilometrelerce uçarak geldiği Türk topraklarında genç bir avcı tarafından vuruldu.

Her şey geçtiğimiz günlerde Berlin Doğa Tarihi Müzesi’nde Araştırmacı olarak görev yapan Dr Emrah Çoraman’a sosyal medya üzerinden bir takipçisinin ‘’5 Ekim 1939’Tarihli Yeni Sabah gazetesinin bir sayfasında ‘Varşovada’dan gelen zavallı talihsiz kuş’ başlığı altındaki haberin küpürünü yollamasıyla başladı. Gönderilen haberde İstanbullu bir gencin o tarihte çayırda vurduğu bir kuşun ayağındaki halka numarasını fark ederek gazetenin matbaasına getirmesi haberleştirilmişti. Haberin devamında ise kuşun ayağındaki halkada G-429218 kod numarası ve Varşova - Polonya yazıyor olması gazeteciler tarafından şaşkınlıkla karşılanmış ve "Savaştan kaçan özgürlük kuşu" olarak bu olayı yorumlamışlardı.

80 YIL SONRA... Dr. Emrah Çoraman kendisine gönderilen bu ilginç paylaşım sonrası harekete geçti. Çoraman, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ornitoloji Araştırma Merkezi öğretim üyesi Doç. Dr. Kiraz Erciyes Yavuz’a başvurarak halkalı kuş hakkında bilgi istedi ve söz konusu kuştan hiç geri bildirim alınıp alınmadığını sordu. Ulusal Halkalama Programı Komisyonu üyesi de olan Doç. Dr. Kiraz Erciyes Yavuz, Polonya’ya yaptığı geri bildirim sonrası ölen kuşun cinsinden halkalandığı tarihe kadar tüm bilgilerine Polonyalı meslektaşları sayesinde ulaşmayı başardı.

HALKALAMA GERİ BİLDİRİMLERİ ÇOK ÖNEMLİ Halkalama çalışmaları yabani kuşların göç, beslenme, barınma ve ölüm nedenlerinin ortaya çıkarılması için son derece önem arzediyor. Günümüzde teknolojik gelişmeler sayesinde kuşlara verici takılarak birçok kuş an be an takip edilse de maliyetin yüksek olması sebebiyle halkalama yöntemi daha sık tercih ediliyor.

Halkalama çalışmaları yabani kuşların göç, beslenme, barınma ve ölüm nedenlerinin ortaya çıkarılması için son derece önem arzediyor. Günümüzde teknolojik gelişmeler sayesinde kuşlara verici takılarak birçok kuş an be an takip edilse de maliyetin yüksek olması sebebiyle halkalama yöntemi daha sık tercih ediliyor.