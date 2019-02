'Varşova'dan gelen zavallı talihsiz kuş' Herkes bu haberi konuşuyor!

Her şey geçtiğimiz günlerde Berlin Doğa Tarihi Müzesi’nde Araştırmacı olarak görev yapan Dr Emrah Çoraman’a sosyal medya üzerinden bir takipçisinin ‘’5 Ekim 1939’Tarihli Yeni Sabah gazetesinin bir sayfasında ‘Varşovada’dan gelen zavallı talihsiz kuş’ başlığı altındaki haberin küpürünü yollamasıyla başladı. Gönderilen haberde İstanbullu bir gencin o tarihte çayırda vurduğu bir kuşun ayağındaki halka numarasını fark ederek gazetenin matbaasına getirmesi haberleştirilmişti. Haberin devamında ise kuşun ayağındaki halkada G-429218 kod numarası ve Varşova - Polonya yazıyor olması gazeteciler tarafından şaşkınlıkla karşılanmış ve "Savaştan kaçan özgürlük kuşu" olarak bu olayı yorumlamışlardı.

HALKALAMA GERİ BİLDİRİMLERİ ÇOK ÖNEMLİ

Halkalama çalışmaları yabani kuşların göç, beslenme, barınma ve ölüm nedenlerinin ortaya çıkarılması için son derece önem arzediyor. Günümüzde teknolojik gelişmeler sayesinde kuşlara verici takılarak birçok kuş an be an takip edilse de maliyetin yüksek olması sebebiyle halkalama yöntemi daha sık tercih ediliyor.