KADIN

Vaser Liposuction ile beden şekillendirme

Doç. Dr. Nedim Sarıfakıoğlu Doç. Dr. Nedim Sarıfakıoğlu
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Vaser, ultrason enerjisiyle çalışan bir teknolojiye sahiptir. Üçüncü nesil teknolojiye sahip olan bu cihazlarla Vaser Liposuction veya VaserLipo dendiğinde akla ilk, yağa spesifik (yağ dokusu dışındaki dokulara zarar ve hasar vermeyen) liposuction ile beden şekillendirme yapıldığı gelir.

Vaser Liposuction ile beden şekillendirme

Bu teknolojiyi avantaj ve handikaplarıyla biraz daha açan Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı Doç. Dr. Nedim Sarıfakıoğlu, aklımıza takılan tüm sorularımızı bizler için yanıtladı.

LIPOSUCTION VE PROFİLOPLASTİ

Liposuction vakum mekaniği veya enerji bazlı cihazlar yardımıyla bedende veya yüz bölgesinde bulunan istenmeyen yağ öbeklerinin çıkarılmasıdır.

Zayıflama amacıyla kullanılmazlar. Geleneksel (klasik) veya el yardımıyla (özel enjektörlerle) yapılan yağ çekme işlemlerinde mekanizma, vakumla mekanik (hoover) çekme uygularken, lazer ve ultrason gibi enerji bazlı çalışan cihazlarda ise yağların önce bulundukları yerlerinden uzaklaştırılması (titreşim, ısı enerjisiyle vb) sonra vakumla dışarı çekilmesi işlemi gerçekleştirilir.

Güncellenen yağ çekme (liposuction) teknikleri alınan yağa ve çevre dokulara zarar vermeyen, daha az kanama ve ödem, daha hızlı iyileşme sağlayarak çok daha fazla yağ çekebilecek şekilde zamanla evrimleşti. Yağ çekilerek veya verilerek gerçekleştirilen her işlem bir Konturplasti veya Profiloplasti uygulamasıdır.

VASER LIPOSUCTION

Cerrahi planlama ve çizim sonrasında önce hasta beklentileri realize edilir, deri yapısı dikkate alınarak topografik anatomiye ait değişkenlik gösteren (çatlaklar, yara izleri, çukur ve dalgalanmalar gibi) beden alanları belirlenir.

Vaser uygulamadan önce yağ çekilmesi planlanan beden alanlarına, içinde kan damarlarını büzerek ameliyatın çok daha kansız geçmesine neden olan kimyasallar içeren bir serum verilir. Daha sonra belirlenen vaser çubukları (probe) çapı, uzunluk ve biçimi seçilerek vaserlipo çalıştırılır.

Yağ dokularının ayrışması ve serumla oluşan havuzda toplanmaları sağlanır. Ardından her liposuction uygulamasında standart olduğu gibi bu serbest dolaşan yağ öbekleri deride bir deformite, dalgalanma veya sarkma olmayacak şekilde vakumlanarak çıkarılır. Burada bir yanlış anlamayı gidermek istiyorum.

BEDENE ŞEKİL VEREN ÇIKARILAN DEĞİL, BIRAKILAN YAĞDIR

"40 yıllık yoğurtçuyum böyle kase görmedim." diye bir söz vardır Türkçe'de. Liposuction sonrası beklenen kontur ve estetik sonuçlar alınan yağlardan ziyade bırakılan yağ miktarıyla sağlanır. Bu nedenle çıkarılan yağların 1960’lı 70’li yıllarda sokaklarda gezinen yoğurtçu bakraçları gibi her iki elde sosyal medya platformlarında sergilenmesi ne etik olarak doğru ne estetik olarak şık ve uygun değildir.

Bedene şekil veren çıkarılan değil, bırakılan yağdır. 20 yıllık hekimim böyle vulgar bir reklam şekli görmedim. Sonuca bırakılan yağ dokusu veya yağ alınmasıyla şekillendirilen kas dokusu karar verecektir.

HD (ince, nitelikli) tekniklerle evet beden şekillendirilmesi için bu alınan yağ dokuları kasların belirginleştirilmesi (kontur) için kullanılabilir. Bu anlamda çıkarılan yağ dokularının hayatiyetinin yüksek olması beklenir ki, bu da tam olarak yağa özel ve saygı ile kısaca atravmatik çalışan yeni nesil vaser teknolojileri ile sağlanabiliyor düşüncesindeyim.

4K HD NEDİR?

Bu yakıştırmalar reklama dönük dikkat çekmek için kullanılan kısaltma ve adlandırmalar. Bu yapılan işlemin tıbbi karşılığı aslında liposculpture yani yağa şekil vermektir. Bununda aslında kasa şekil vermek ve deriyi zayıflatma, inceltme (definasyon) olduğunu tekrar hatırlatmak isterim.

Çıkarılan yağ dokuların hayatta kalma oranı tüm değişkenler dikkate alındığında % 40-60 arasında değişir. Literatür güncel yeni tekniklerle çıkarılan yağ dokularının bazı kan ürünleriyle (PRF) işleme tabi tutulmasıyla hayatta kalma (viabilite) oranının % 80’lere çıkarıldığını bildirilmekte. Kısaca 4K, HD işlemleri ile anlatılmak istenen kas yağ ve deriye ince işçilikle kontur ve belirginlik kazandırma uygulamalarıdır.

YAĞ TABANCASI, OVERLOK VE ADONİS

Kısa bir özet geçelim. İstenmeyen beden alanlarından toplanan yağ dokularını yine hastanın kanından elde edilen plazma içinde dinlendirerek hayatta kalma oranını yükselttik. İnce uçlu enjektörlere şarjör veya silikon tabancası gibi bu hazır yağları yerleştirdik.

Deriye 1.2 mm’lik yağları vereceğimiz pencereler açıldı. Örneğin, karın bölgesinde çalışılacaksa 6 pack’leri oluşturan baklavalar (rektus kas fasyasına ait vadiler/konturlar) önceden işaretlenmişti. HD (ince) vaser/liposuction kombinasyonu ile baklavaların kenar konturları inceltildi ve kas daha belirgin hale getirildi (4K HD ile definasyon).

Yağlar yağ tabancasıyla (enjektörlerle) kas merkezine çok ince kanüllerle verilerek tabir yerindeyse şişirildi. Kas tepelerinin sınırlarına şekil verici baskılı pansuman malzemeleri yerleştirilerek (overlok) operasyon tamamlanır.

Erkekte rektus karın kası (6 pack) dışında omuz kası deltoidlere, bacak kaslarına (gastroknemius), göğüs kasına (pektoral), kol kasına (brakialis) yağ ile şekillendirme yapılabilir. Önceki ameliyatlarda sekel olarak kalan çukurlar doldurulabilir, asimetriler ve özellikle doğumsal bacak eğrilikleri (polio sekeli vb) kas zayıflığına bağlı deformiteler doldurulabilir. Bel karın bölgesinde çift taraflı adonis kas tepecikleri konturlanabilir.

BREZİLYA POPOSU

Vaser liposuction sonrası toplanan yağların kadınlarda en sık kullanıldığı alanlar popo büyütme (Brazilian Butt), meme kontur ve göğüs kemiği deformite onarımları, önceki liposuction sekelllerinin düzeltilmesi, yanak ve göz çevresi mini/mikro yağ greftleri ile diz çevresi estetiği için ve doğumsal eğri bacak asimetrilerin giderilmesidir.

Büyük hacim yağ transferleriyle meme büyütme tıbbi olarak bazı handikaplar içerir bunlardan ilki memelerde bu travmaya cevabın tümöral bir dönüşümü tetikleyebileceği, diğeri ise yağ hücreleri ile taşınan kök hücrelerin (pluripotent stem cell) taşındıkları yerde farklı bir mekanizma ile hücrelerin yine tümöre dönüşmesi senaryosundaki etkin rolleridir.

Bu nedenle bir kaide olarak meme dokusuna değil kontur amaçlı ancak implant çevresine veya sadece göğüs kemiği çöküklüklerinde destekleyici yağ transferleri (yamaları) yapılması uygundur.

CERRAH>VASER

Vaser veya diğer kalan tüm yağ şekillendirme (çekme/verme) işlemleri asıl ve esas olarak plastik cerrahın deneyim ve bilgi düzeyi kadar sonuç verir v çalışırlar. Son, yeni nesil, “cutting edge" olmasına rağmen Vaser lipo ile kötü sonuçlar alınabileceği gibi, eski geleneksel klasik vakum tekniği ile heykeltraşlara taş çıkaran plastik cerrahların sayısı hiç de az değil.

ACELE ETMEYİN, ÖNCE KENDİNİZE DÜŞEN EV ÖDEVİNİZİ BİTİRİN

Siz siz olun yine de kendini hekimliği yerine heykeltraşlığı ile öne çıkaran kişilerden uzak durun. Bedeninize şekil vermeden önce sorgulayın, karar verirken kesinlikle acele etmeyin ve önce kendinize düşen ev ödevinizi bitirin.

İlk olarak kişiye özel programlanmış diyet ve egzersiz programlarıyla form tutun ve atın fazlalıkları. Kilo ve form olarak nereye kadar gelebilmişseniz sarkan, gitmeyen deri yağ ve kaslarınıza beden şekillendirme hatta overlok (kontur verme) bile yaptırabilirsiniz. 4K-HD sağlık mutluluk ve başarı diliyorum.

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
Doç. Dr. Nedim Sarıfakıoğlu

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Liposuction Vaser Liposuction

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