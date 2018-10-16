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"Vatandaşımızın ayağına hizmet götürmekteyiz"

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.10.2018 16:46 | Son Güncelleme

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Daire Başkanı Murat Türkyılmaz: "Bu ay dolayısıyla özellikle 40-69 yaş arasındaki kadınlarımıza 2 yılda bir mamografi tetkiki yaparak sağlıklı kadınlarımızın hasta olmadan taramalarını yapmaktayız"

AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Daire Başkanı Murat Türkyılmaz, 81 ildeki 167 sabit KETEM ve 35 mobil tarama araçlarıyla halkın ayağına hizmet götürüldüğünü belirterek, "Özellikle 40-69 yaş arasındaki kadınlarımıza 2 yılda bir mamografi tetkiki yaparak sağlıklı kadınlarımızın hasta olmadan taramalarını gerçekleştirmekteyiz." dedi.

Türkyılmaz, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Sağlık Bakanlığında konuşlandırılan Pembe Prenses adlı Kanser Tarama Tırı'nın faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.

Bu ay 81 ilde kanser taramalarına yönelik farkındalık etkinliklerinin yapıldığını belirten Türkyılmaz, Sağlık Bakanlığı olarak meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanserlerinin ücretsiz taramasının yapıldığını söyledi.

Türkyılmaz, geçen yıl 7 milyon kişiye ücretsiz kanser taraması hizmetinin verildiğini anlatarak, 81 ildeki Sağlıklı Hayat Merkezleri, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) ve aile hekimliği birimlerinde farkındalık eğitimi ve tarama hizmeti verildiğini ifade etti.

Türkyılmaz, şunları söyledi:

"81 ilimizdeki 167 sabit KETEM'imiz ve 35 mobil tarama araçlarımızla vatandaşımızın ayağına hizmet götürmekteyiz. Özellikle 40-69 yaş arasındaki kadınlarımıza 2 yılda bir mamografi tetkiki yaparak sağlıklı kadınlarımızın hasta olmadan taramalarını gerçekleştirmekteyiz. Türkiye'de meme kanseri kadınlarda birinci sırada gözüküyor. Bu yüzden de dikkat edilmesi gerekiyor. Bu ay dolayısıyla meme kanseri taramalarımızı yaygınlaştırdık. Ocak'ta servisk kanseri farkındalık ayı, martta kolon kanseri farkındalık ayımız olacak. 1-7 Nisan Kanser Haftasında da farkındalık çalışmalarımız olacak."

Meme kanserinde erken teşhis için kadınların kendilerini muayene etmesi gerektiğini belirten Türkyılmaz, memede ağrı, şekil ve renk değişiklikleri, şişlik ve kanlı akıntı gibi durumlarda doktora başvurulması gerektiğine işaret etti.

Bu kanser türünün nadir de olsa erkeklerde de görüldüğünü aktaran Türkyılmaz, "Ama bizim hedef gurubumuz 40-69 yaş arası kadınlar. Tüm bayanlarımızı mamografi çekimleri için KETEM'lere davet ediyoruz. Obez olmak, sigara içmek ve alkol tüketmek meme kanseri için risk faktörleri arasında. Bunlardan uzak durulmalı. Yeterli ve dengeli beslenme ile fiziksel aktiviteye yer vermek lazım." diye konuştu.

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Kanser Daire Başkanı Murat Türkyılmaz Meme kanseri Sağlık Bakanlığı

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