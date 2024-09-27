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Vatandaşlara dağıtılan nevresimin içine neden çip konuldu? Dinliyorlar mı endişesi sosyal medyayı salladı! Gerçek bambaşka çıktı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
27.09.2024 09:28
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Depremde yıkımın en çok yaşandığı ilde gündem bu kez 'bizi dinliyorlar mı?' oldu. Hatay'da depremzede vatandaşlara gönderilen nevresimin içinde çipler çıktı. Panik sosyal medyada da gündem oldu. Korkan vatandaşlar için ise ferahlatan haber geldi. Çipin nevresimlerin sayımında kullanılan ve tekstil sektöründe yaygın olarak kullanılan bir çip olduğu anlaşıldı.

Vatandaşlara dağıtılan nevresimin içine neden çip konuldu? Dinliyorlar mı endişesi sosyal medyayı salladı! Gerçek bambaşka çıktı

Hatay'da yurt dışından gelen ve afetzede vatandaşlara dağıtılan nevresim takımlarında görülen çip, vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. Kendilerinin takip edildiklerini ve dinlendiklerini sanan vatandaşlara yetkililer, çiplerin tekstil sektöründe ürün sayısını tespit etmek için kullanılan çip olduğunu söyledi.

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NEVRESİMLERDEN ÇİP ÇIKTI

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'a çeşitli ülkelerden yardım ve destek vermeye devam ediyorlar. Depremin vurduğu kentte afetzede vatandaşlara yurt dışından gelen; yorgan, yastık ve nevresim dağıtıldı. Vatandaşlar, nevresim takımlarının içerisinden çıkan çipler karşısında ise şaşkınlık yaşadılar.

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PANİK SOSYAL MEDYAYA SIÇRADI

Dinlendiklerini ve takip edildiklerini düşünen vatandaşların bu düşünceleri kısa sürede sosyal medyada paniğe neden oldu. Durum üzerine yetkililerden konuyla ilgili içleri ferahlatan açıklama geldi. Depremzede vatandaşların takip cihazı olabileceğini düşündükleri çiplerin, aslında RFID (Radio Frequency Identification) teknolojisine sahip sayım barkotları olduğu ortaya çıktı.

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SAYIM ÇİPİ ÇIKTI

Nevresim takımlarında çıkan çiplerin radyo frekanslarını kullanarak nesnelerin otomatik sayılmasını sağlayan çipler olduğu anlaşıldı. Bu barkotların kesinlikle bir takip cihazı olmadığını vurgulayan yetkililer, üretilen oda malzemelerinin bu sistem sayesinde tek bir tuşla sayılmasına yarayan bir teknoloji olduğunu belirtti.

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"BUNLAR KURGUDUR"

Tekstil sektöründe sayım için kullanılan çiplerin vatandaşlar arasında endişe oluşturduğunu ifade eden Mehmet Pehlivan, “Yurt dışından gelen nevresim takımları depremzedelere dağıtılmak için mahalle muhtarlıklarına teslim edilmişti. Tekstil ürünlerinde sayısını tespit edebilmek için kullanılan küçük çipleri gören vatandaş tedirgin oldu. Güncel hayatımızda dünyada gelişen bazı olaylar yüzünden insanlar da kendi içinde bu tarz kurgular üretiyor.

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Tekstilde kullanılan bir çiptir. Milyonlarca adet üretiliyor. Bir tekstilci olarak anında bantlardan geçerken bilgisayar üzerinden sayı tespit etme amaçlı kullanılan bir teknolojidir. Vatandaşlar, bizi uçuracaklar veya bizi dinliyorlar endişesine kapıldı. Bunlar bir kurgudur ama bunlar insanların endişelerinden ve korkularından dolayı akıllarına gelen ilk şeydi.

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Bu çiplerde bir sıkıntı veya problem yok” ifadelerini kullandı.

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Hatay dinleme cihazı Çip nevresim
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