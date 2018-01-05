Vatanım Sensin 40. Bölüm fragmanı: İsmet Paşa, misafir mi rehin mi?

Vatanım Sensin 40 . bölüm fragmanı yayımlandı. Yılbaşı nedeniyle bu hafta pek çok dizi sonraki haftaya ertelendi ki bunların arasına Vatanım Sensin de katıldı. Vatanım Sensin yeni bölüm önümüzdeki hafta yani 11 Ocak akşamı ekrana gelecek. Peki Vatanım Sensin 40. Bölümde izleyicileri neler bekliyor?

İşte İsmet Paşa'nın Dağıstanlı'nın misafiri/tutsağı olacağı ve Cevdet'in Leon'la kızı hakkında konuşmasının gerçekleşeceği Vatanım Sensin 40. Bölüm fragmanı ve yeni bölümün özeti...

VATANIM SENSİN 40. BÖLÜM FRAGMANI

VATANIM SENSİN 40. BÖLÜM ÖZETİ:

İsmet Paşa, Dağıstanlı'nın misafiri oluyor! Cevdet, kızı ve Leon arasındaki özel durumu görüyor! İsmet Paşa'nın Dağıstanlı'nın çiftliğinde kalma sebebi merak konusu olur. Tevfik, bu konunun üstüne giderek hakikati öğrenme peşindedir. Mehmet, idam edilmek üzere Yunanların esiri olmuştur. Hilal, Mehmet'i kurtarabilmek için Leon ile telaşlı bir konuşma içerisine girer. Leon, elinden bir şeyler gelmeyeceğini söylese de; Hilal, arkadaşını kurtarmak ister. Mehmet, idam edilmekten kurtarılabilecek mi? Yıldız,