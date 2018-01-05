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Vatanım Sensin 40. Bölüm fragmanı: İsmet Paşa, misafir mi rehin mi?

DİZİ HABERLERİ | 05.01.2018 17:21 | Son Güncelleme 11 saat önce

Yeni bölümü 11 Ocak'a erteleenn Vatanım Sensin dizisinin 40. Bölüm fragmanı paylaşıldı. Diziye giriş yapan İsmet Paşa Dağıstanlı'nın misafiri olacak ama geçekten bir misafir mi yoksa Ankara ile görüşmelerde kullanılmak üzere bir rehin mi? Cevdet'in Leon'a olan tepkisi de Vatanım Sensin 40. bölümde önemli bir dönüm noktası olabilir. İşte Vatanım Sensin yeni bölümden ilk detaylar...

Vatanım Sensin 40. Bölüm fragmanı: İsmet Paşa, misafir mi rehin mi?

Vatanım Sensin 40 . bölüm fragmanı yayımlandı. Yılbaşı nedeniyle bu hafta pek çok dizi sonraki haftaya ertelendi ki bunların arasına Vatanım Sensin de katıldı. Vatanım Sensin yeni bölüm önümüzdeki hafta yani 11 Ocak akşamı ekrana gelecek. Peki Vatanım Sensin 40. Bölümde izleyicileri neler bekliyor?

İşte İsmet Paşa'nın Dağıstanlı'nın misafiri/tutsağı olacağı ve Cevdet'in Leon'la kızı hakkında konuşmasının gerçekleşeceği Vatanım Sensin 40. Bölüm fragmanı ve yeni bölümün özeti...

VATANIM SENSİN 40. BÖLÜM FRAGMANI

VATANIM SENSİN 40. BÖLÜM ÖZETİ:

İsmet Paşa, Dağıstanlı'nın misafiri oluyor! Cevdet, kızı ve Leon arasındaki özel durumu görüyor! İsmet Paşa'nın Dağıstanlı'nın çiftliğinde kalma sebebi merak konusu olur. Tevfik, bu konunun üstüne giderek hakikati öğrenme peşindedir. Mehmet, idam edilmek üzere Yunanların esiri olmuştur. Hilal, Mehmet'i kurtarabilmek için Leon ile telaşlı bir konuşma içerisine girer. Leon, elinden bir şeyler gelmeyeceğini söylese de; Hilal, arkadaşını kurtarmak ister. Mehmet, idam edilmekten kurtarılabilecek mi? Yıldız,

Yakup'un vücudundaki yarayı görmesiyle şüphelenmeye başlar. Evlerinin önüne kadar gelen Yunan askerleri, Yakup'un gizli vazifiesinden dolayı tutuklayacaklar mı?

VATANIM SENSİN SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Dağıstanlı Ankara’nın teklifini reddedince, İsmet Bey saf değiştiren askerleri geri almak maksadıyla Ege’ye gelir. Öte yandan Tevfik de nihayet Cevdet’in eline düşmüştür. Ancak Dağıstanlı’ya bel bağlanmayacağını anlayan Cevdet’in artık intikamından daha büyük bir önceliği vardır.

Yeni katılımlarla kaynamaya başlayan çiftlikte yokluk yüzünden gerginlik artarken köşeye sıkışan Dağıstanlı, Cevdet’ten tehlikeli bir istekte bulunur. İsmet Bey'le kafa kafaya veren Cevdet ise hem Dağıstanlı meselesini halletmek hem de efeleri Ankara’ya bağlamak için kurduğu planı işletmeye başlar. Ancak Dağıstanlı’nın İsmet Bey’e dair yeni hamlesi dengeleri altüst edecektir.

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