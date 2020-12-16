Vazgeçilmeziniz olacak! Shea yağı hem saçı uzatıyor, hem de...

Shea yağı, bir Afrika ağacından elde edilir. Bu ağaca Afrika shea ağacı denir ve yağın adı da buradan gelir. Shea gücünün iyileştirici gücü, oleik asit ve stearik asit olan iki yağ asidinden gelir.

Ticari markaların çoğu bu yağı saç ürünlerinde kullanıyor. Ancak, bu ticari ürünler kimyasallarla dolu olduğundan, Shea yağının faydaları etkisiz hale geliyor. Bu durumda, ham Shea yağı kullanabilir ve saç bakımı için kendi Shea yağı tariflerinizi oluşturabilirsiniz.

SHEA YAĞININ FAYDALARINDAN NASIL YARARLANABİLİRİZ?

Shea yağı, ev yapımı doğal kozmetik ürünlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Yani bu yağı kullanmak istiyorsanız ev yapımı saç kremi, vücut losyonu veya istediğiniz herhangi bir ürünü yapabilirsiniz. Ayrıca bu yağ, ev yapımı makyaj ürünlerinin de hammaddesidir. Shea yağı genellikle ev yapımı ürünlerin kıvamını artırmak için kullanılır. Ayrıca sıklıkla taşıyıcı yağ olarak kullanılır. Tıpkı hindistancevizi yağı gibi Shea yağı da en yaygın içeriklerden biridir. Hemen hemen tüm ev yapımı kozmetik tariflerinde bu maddeyi görmek mümkündür.