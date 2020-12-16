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Vazgeçilmeziniz olacak! Shea yağı hem saçı uzatıyor, hem de...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Saçınızı doğal malzemelerle uzatmasını, canlılık kazanmasını istiyorsanız shea yağı tam size göre.

Vazgeçilmeziniz olacak! Shea yağı hem saçı uzatıyor, hem de...

Shea yağı, bir Afrika ağacından elde edilir. Bu ağaca Afrika shea ağacı denir ve yağın adı da buradan gelir. Shea gücünün iyileştirici gücü, oleik asit ve stearik asit olan iki yağ asidinden gelir.

Ticari markaların çoğu bu yağı saç ürünlerinde kullanıyor. Ancak, bu ticari ürünler kimyasallarla dolu olduğundan, Shea yağının faydaları etkisiz hale geliyor. Bu durumda, ham Shea yağı kullanabilir ve saç bakımı için kendi Shea yağı tariflerinizi oluşturabilirsiniz.

SHEA YAĞININ FAYDALARINDAN NASIL YARARLANABİLİRİZ?

Shea yağı, ev yapımı doğal kozmetik ürünlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Yani bu yağı kullanmak istiyorsanız ev yapımı saç kremi, vücut losyonu veya istediğiniz herhangi bir ürünü yapabilirsiniz. Ayrıca bu yağ, ev yapımı makyaj ürünlerinin de hammaddesidir. Shea yağı genellikle ev yapımı ürünlerin kıvamını artırmak için kullanılır. Ayrıca sıklıkla taşıyıcı yağ olarak kullanılır. Tıpkı hindistancevizi yağı gibi Shea yağı da en yaygın içeriklerden biridir. Hemen hemen tüm ev yapımı kozmetik tariflerinde bu maddeyi görmek mümkündür.

SAĞLIKLI VE PARLAK SAÇLAR İÇİN SHEA YAĞI

Shea yağı saçınızın en iyi arkadaşıdır. Bu muhteşem shea yağı saçınıza o kadar çok fayda sağlar ki her zaman kullanmak isteyeceksiniz.

Shea yağını ham olarak kullandığınızda cildinizi ve saçınızı nemlendirir. Ayrıca bu yağ, diğer tereyağların ve sıvı yağların yağlı hissine sahip değildir.

Hepimiz biliyoruz ki, doğal yağlar ve tereyağı kullanmanın asıl sorunu yağlılık hissi. Ancak Shea yağı söz konusu olduğunda böyle bir şey yaşamayacaksınız. Ham formdaki shea yağı, zengin A Vitamini ve E Vitamini kaynaklarına sahiptir.

A Vitamininin cilt için faydalı olduğunu biliyoruz. Ve bu cildin yenilenmesini hızlandıracaktır. Ayrıca, bu yağ genellikle kepek gibi kafa derisiyle ilgili hastalıkların etkilerini ve sorunlarını azaltmak için kullanılır.

Shea yağı, özellikle devam eden kuru kafa derisi problemi yaşıyorsanız; derinizi sakinleştirmeye yardımcı olabilecek yatıştırıcı özelliklere sahiptir. Az miktarda shea yağını dairesel hareketler ile saç derinize masaj yaparak uygulayın. Haftada bir kez uygulamanız yeterli olacaktır.

Shea yağını bu düzen içinde kullandığınızda koparak dökülmelerin önüne geçecek saçlarınızın hızlı uzamasını sağlayacaksınız.

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