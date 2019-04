Veda sözleri: Ayrılık ve aşk acısını anlatan uzun ve kısa veda sözleri

İnandığım her elin bir veda kokusu varmış.

O ellerimi bıraktı, ben her şeyi. Elvedalar bazen bu kadar kolay…

Ağırdır sevmelerim her yürek taşıyamaz, büyüktür umutlarım her omuz kaldıramaz. Her şeyi unutur da şu gönlüm bir seni unutamaz. Ama keder yüklü olsam da sana sonsuza kadar elveda.

Sana elveda demeyi gönlüm razı gelmedi, sen giderken gözlerim gözlerine bakamadı. Sen gittikten sonra bu hayattaki her şey yabancı geldi bana.

Ne yapsan boşuna artık olmuyor seninle; ne olur beni anla yaşanan güzel günlerin hatırına, şansını fazla zorlama elveda.

Yüzüm hayatın derdiyle çizilmiş; her çizgide bir dert var, her çizgide aslında sen varsın. Yanlış zamanların çizgilerini atmışsın yüzüme, elveda dediğin zamanların dertleri bunlar.

Yarınsız bir sözüm gelecek için değersiz bir insanım anladım bunu, senin için sadece biriymişim senin için ayrı bir dünyaymışım anladım bunu elveda.

Sen gittikten sonra çok denedim içimdeki seni öldürmeyi. Özür dilerim sevgili, bugün son tetiği çektim ve sen bittin. Bundan sonra başka hikayelerin ve başka filmlerin kahramanı olma vakti.

Sana veda etmeden kayboluşa karışmam da aslında sadece bunun için. Madem varlığım acı vermiyor sana madem ki ancak yokluğumda sevgimi hissedebiliyorsun; öyleyse yokluğumla kal sevgili! (Cezmi Ersöz)