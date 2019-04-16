Veda sözleri: Ayrılık ve aşk acısını anlatan uzun ve kısa veda sözleri

Şarkılardan, romanlara, şiirlerden filmlere veda konusu sık işlenen bir konudur. Acıklı, duygu yüklü veda sahneleri, iki aşkın trajik ayrılığının dizelere dökülmesi, yitip giden aşkın ardından söylenen şarkılar ve dahası... İşte duygu yüklü, acı ama en güzel veda sözleri... VEDA SÖZLERİ Umarız sizin için derlediğimiz veda sözleri içinde duygularınıza tercüman olacak, çevrenizle ve belki de ayrı düşülen kişiyle hislerinizi paylaşmanıza yardımcı olacak anlamlı ve özel sözler bulabilirsiniz. Listemizi sizin için kısa ve uzun olmak üzere iki kategori de hazırladık. KISA VEDA SÖZLERİ Hiç gitmeyecekmiş gibi seversin. O da hiç sevmemiş gibi gider. Bazı vedalar hiç edilmedi. Şart mı dudaklarımla kal demem, gözlerim çığlık çığlığa kal diye haykırırken. Bazen vedalar sevgisizlikten değil, çaresizliktendir. Unutmamak lazım ki küçük bir elvada yılların kocaman emeğini bitirebilir. Bir gidişi asla tek kişi hazırlamaz biri iter biri gider bunu anla artık elveda… İnandığım her elin bir veda kokusu varmış. Sana olan sevgimi anlattığım insanlardan utanıyorum.

Elveda dedin bunu nasıl söyledin? Geri dönüşü olmaz bilmeliydin. Elveda aşkıma, elveda gençliğimin hareketli yaşamına, elveda bu hayattaki ilk ve son aşkıma. Hayattaki en acı olay; merhaba diyen ellerin, elveda diyerek ayrılmasıdır. Eğer gelin olarak gitmeseydin sana bir veda öpücüğü verirdim. Dudakların titriyordu sevgili, hoşçakal deyişinle ilk kez adam öldürür gibi. Zamansız dökülen yapraklar gibi ayrıldık işte. Hiçbir ayrılık benim ecelime hükmedemez. Gelenle doğmadım ki gidenle öleyim. Gönül gamlar içinde olsa da, bazen severken de söylenmeli elveda. Giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir; ben gideni değil, giden beni kaybetmiştir. Lades bitti, artık aklımda değilsin. Veda ederek gitmek o kadar kolay değildir, arkada kalanda acı, gidende sancı bırakır. Vazgeçersin bazen, sevmediğinden değil, yorulduğundan. Vedalar acıtsa da bazen gitmek gerekir. Ölüm gibidir ayrılık. O yüzden bekleme gidenleri, ölüler dirilmez. Şunu bilmelisin ki ben hava soğuyunca değil, senden soğuyunca üşüdüm. Elveda…

Pencere kapandı ömür sahnemde, artık bana elveda… Yokladım yüreğimin ceplerini ve sana söyleyecek tek sözüm kalmış; vazgeçtim. Öyle bir öldün ki içimde, kıyamette bile dirilemeyeceksin. O ellerimi bıraktı, ben her şeyi. Elvedalar bazen bu kadar kolay… Ezdin kalbimi tek lafınla elveda oldu bu aşkın sonu da… Adam öldürmek için senin silah almana gerek yok, tek hoşça kal deyişinle beni öldürdün zaten. Sevmiş miydin? Hayır. Peki yanaklarından süzülen yaşlar ne? Vedalar gözüyle sevenler içindir, çünkü gönlüyle sevenler ayrılamaz. (Mevlana) Veda ektin ömrüme. Ne yeşerebiliyorum şimdi ne de yaşayabiliyorum. Giderken ardına bakma, yakışır bir veda olsun. Hayatımı mahvettin ama güzel roldü helal olsun. Darağacına gitmek gibiymiş elveda demeni engelleyememek… En çok da, en zor zamanımda sana ihtiyacım olan bu sessiz gecelerde terk etmen koydu. Veda etme fırsatı dahi bulamadın, gelen ayrılıklar daha ne zamana kadar devam edecek… Bir hoşçakala sığdırdı beni, yere göğe sığdıramadığım. (Necip Fazıl Kısakürek)

UZUN VEDA SÖZLERİ Sana bir şiir olmak isterdim sana yeniden başlangıç olmak isterdim; ben aslında sana olan bütün güzellikler olmak isterdim ama bir elveda olmak istemezdim. Sadece hayatın acı bir piyonuyum, dert keder hüzünler bende saklı, seni bulmuşken mutluluğu yakalamışken şimdi ellerimiz ayrı elveda zamanı. Sonu gelmeyen bir gecenin içindeyim; sabahlar doğmuyor günlerime yalnızlık bastırıyor yüreğime, acı çekiyorum sözlerini anımsayıp küsüyorum. Hayata elvedaların geliyor aklıma, tutamıyorum kendimi haykırıyorum dünyaya. Sen beni yaka yaka hayatımdan geçip gittin. Sen küllerimi yerlere savururken, ben seni hiç olmayacak yerlere ektim. Sana sözler yazdım, sana anlattım hayatı sen; hep başka dünyadaydın sadece elvedalara aldandın, şimdi kendini de kanıtladın insafsız! Sana da elveda. Eksik kalan bir hayatın parçası olmuşum, tamamlamak gelmiyor içimden sen yokken tamamlayamıyorum hayatımı eksik bir hayatı yaşıyorum. Elveda dediğin günden beri hep ağlıyorum hayatı yarım ve sensiz eksik yaşıyorum. Ölümü tattırmak istiyorsan bana elveda demen yeter sensizlik zaten ölüm olacak son lafın elveda olacaksa bakma arkana de ve çek git!

Ağırdır sevmelerim her yürek taşıyamaz, büyüktür umutlarım her omuz kaldıramaz. Her şeyi unutur da şu gönlüm bir seni unutamaz. Ama keder yüklü olsam da sana sonsuza kadar elveda. Sana elveda demeyi gönlüm razı gelmedi, sen giderken gözlerim gözlerine bakamadı. Sen gittikten sonra bu hayattaki her şey yabancı geldi bana. Ne yapsan boşuna artık olmuyor seninle; ne olur beni anla yaşanan güzel günlerin hatırına, şansını fazla zorlama elveda. Yüzüm hayatın derdiyle çizilmiş; her çizgide bir dert var, her çizgide aslında sen varsın. Yanlış zamanların çizgilerini atmışsın yüzüme, elveda dediğin zamanların dertleri bunlar. Yarınsız bir sözüm gelecek için değersiz bir insanım anladım bunu, senin için sadece biriymişim senin için ayrı bir dünyaymışım anladım bunu elveda. Sen gittikten sonra çok denedim içimdeki seni öldürmeyi. Özür dilerim sevgili, bugün son tetiği çektim ve sen bittin. Bundan sonra başka hikayelerin ve başka filmlerin kahramanı olma vakti. Sana veda etmeden kayboluşa karışmam da aslında sadece bunun için. Madem varlığım acı vermiyor sana madem ki ancak yokluğumda sevgimi hissedebiliyorsun; öyleyse yokluğumla kal sevgili! (Cezmi Ersöz)

Aşkımız su üzerine yazılan bir masaldı, göz kirpiğim kısalığında, kelebeğin ömrü uzunluğundaydı… Kalbimizde bir ömür boyu çekeceğimiz yaralar bıraktı. Kalmadı gücüm gidiyorum üzülme ne olur seni yine seviyorum ama ne aşkı kaldıracak kadar kalbim kaldı nede hayata katlanacak kadar sabrım kaldı. Elveda demekten başka seçeneğim yok! Şunu unutma adın kalbimde, gözlerin hep gözümde olacak... Elveda... Sen çok kötü bir insanmışsın. Yüreğime önce şevkatle sevdalarını ektin. Daha sonra da ayrılık biçtin. Şimdi paramparçayım. Gel topla beni. Seninle beraber doğrulayım. Kırmak değil herkesi kazanmak istedim; kimseleri üzmek değil, herkesi güldürmek istedim. Kendim içinse bir seni diledim. Ama hiçbir isteğim olmadı ve dileğim gerçekleşmedi. Elveda demek istemezdim sana, ama sonuç bu şimdi, kusura bakma! Geleceği benimle karanlık görüyorsan, umutların solmuş yüreğinde. Hadi git beni hiç düşünme eğer mutlu olacaksan çeker giderim, sen mutlu olacaksan ben çekerim. Sevmenin erdemi, aşkın görkemi, mutluluğun gözleri ve seni özlemenin hazzını yaşattın sevgili, yolun açık olsun.

Sen benim saklı sevdam. Sen benim üzerine titrediğim kadınım. Sen benim cennete açılan pencerem. Vedalaşalı ne kadar oldu düşünemiyorum ama hala aklımdasın desem? Ben ne aşklar yaşadım ne vedalar ettim, ne kızgın çöllerinde yürüdüm aşkın, senin kor dudakların vız gelir güzelim. Bir çiçeğim vardı, adını aşk koydum; kopardılar, bir çiçeğim vardı, adını sevgi koydum; soldurdular, şimdi yine bir çiçeğim var, adını ızdırap koydum; bıraktı bir küçük elvedayla. Başka başka şehirlerdeyiz şimdi. Birlikte görebileceğimiz tek şey gökyüzü. Güneş, bulutlar, yıldızlar, ay ve martılar. Terk etmiş bile olsan beni. Bak alamadın seninle paylaşabildiğim yegâne şeyi. Sen benden gittiğin için ardından ağlayacağım sanma. Ben çok az yas tutarım bunu unutma. Ben gitmedim senden, sen gittin; yolun açık olsun. Bitti dediğin anda bittin. Teşekkür ederim. Seni sevdiğimden beri, her acıyı tattım. Mutluluğu da gördüm mutsuzluğu da... Seni de yaşadım, sensizliği de. Sen gidiyorsun ya, alışmamı asla bekleme benden. Neyine yetmedim, başkaları sana ne verdi de ben vermedim? Kim seni benim kadar sevdi? Kim her gece başını yastığa koyduğunda seni görme hayaliyle uyudu? Kim öpecek seni bundan sonra? Madem gidiyorsun. Şunların cevaplarını ver de öyle git. Öyle git de aklımda sen, kalbimde de külün kalmasın.

Kahrolsun sensiz olan her saate, sen beni görme ağladığımı. Gittin ya şimdi bir de, tahmin et sensiz nasıl cayır cayır yandığımı. Gerçekten sevdiğini çok sonra anlayabilir insan. Ağır gelir hayat. Yapılan hatalar ağır gelir. Taşıyamaz olursun. Umarım bu vedayı başkasından bulursun. Gidiyorsun…Umarım aldığın karar seni pişman etmez kendine. Umarım doğruya dosdoğru gidersin. Yanıldığını anladığın an geri dön. Seni buralarda bekliyor olacağım. Sadece çok gecikme. Belki yine buralar da olurum ama buralar eskisi kadar burası olur mu bilemem. İşte gidiyorum, bir şey demeden, arkamı dönmeden, şikâyet etmeden. Hiçbir şey almadan, bir şey vermeden, yol ayrılmış, görmeden gidiyorum. Ne küslük var ne pişmanlık kalbimde, yürüyorum sanki senin yanında, sesin uzaklaşır her bir adımda, ayak izim kalmadan gidiyorum. Anladım ki, hiçbir zaman sen gibi olmayacak kimse. Senin gibi bakmayacak, dokunmayacak. Ama yüreğimde ki bu kor ateşi tekrar yakmak istersen, çabuk ol sevgili. Korun üstüne su dökmeden gel geri.