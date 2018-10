Vedat Milor Türkiye'nin en iyilerini açıkladı: Pidesinden kebabına kadar Milor'dan 10 tavsiye

5. Hayvore



5 üzerinden 4 yıldız alan Hayvore, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan bir Karadeniz lokantası. Fiyat- kalite dengesi son derece güzel. Milor'un Hayvore önerileri; muhlama, pazı kavurma ve güveçte pişmiş kuru fasulye.

6. Ersin Dede Cağ Kebap

Artvin Ardanuç'ta bulunan mekan, müşterilerinden her seferinde tam not almayı başarıyor. Mekana 5 yıldız veren Vedat Milor, etin yumuşacık ve rayihalı olduğunu söylüyor. Her daim kalabalık olan mekanda yatay dönerse bittikçe yenisi takılıyor. Böylelikle etin kuruması mümkün olmuyor tabii. Eğer Ersin Dede'ye gidecekseniz gitmeden mekanı telefonla arayıp kontrol edin. Çünkü bazı zamanlar et çok erken bitebiliyor. Böyle olunca da mekan ertesine güne kadar kapanıyor.

7. Humusçu İbrahim Usta

30 senedir İbrahim Usta tarafından işletilen mekan, Antakya'nın en iyi kahvaltı duraklarından biri oluyor. Vedat Milor tarafından övülen bakla ezmesi gerçekten denemeye değer; tahin, sarımsak, bakla ve çeşitli baharatlarla hazırlanan ezmenin yanı sıra Lübnan usulü humusu da favorilerden.

Görsel kaynak

8. Tarihi Kent Mardin Sofrası



Aile işletmesi olan mekan için: "Denediğim her şey özenle hazırlanmıştı" diyor. Anne, kız beraber işlettikleri bu lokantada içli köfte, bumbar dolması, kelle paça ve kaburga dolması bulmak mümkün. Mardin'in yöresel yemeklerinin piştiği lokanta oldukça samimi ve son derece leziz. Milor tarafından 5 üzerinden 4,5 yıldız veriliyor Tarihi Kent Mardin Sofrası'na.