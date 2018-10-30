Vedat Milor Türkiye'nin en iyilerini açıkladı: Pidesinden kebabına kadar Milor'dan 10 tavsiye

1. Metanet Lokantası



Listede olmazsa olmaz yerimiz gastronomi kenti olan Antep'tir. Metanet Lokantası'na Milor 5 üzerinden 4,4 yıldız veriyor. Metanet'te beyran içmenizi öneriyor Vedat Milor. Oldukça yüksek bir puan alan lokantaya Antep'e yolu düşenler muhakkak uğramalı...



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2. Paçacı Fazıl Usta



Listede Türkiye'nin dört bir yanı bulunuyor. Sıradaki durak ise Diyarbakır. Paça çorbasını tavsiye eden Milor şu uyarıyı da yapmadan geçmiyor; şube değişikliği nedeniyle kalitenin değişmiş olma ihtimalini de vurguluyor.

3. Basta! Street Food Bar



İstanbul'un Anadolu yakasında bulunan Basta Street Food Bar, Vedat Milor'a göre Michelin 1 verdiği restoranların yüzde 90'ından çok daha iyi durumda. Milor'un tavsiyeleri arasında; humuz, kuzuburger, günlük salata, kuzu dürüm, sütlaç ve Paris brest bulunuyor.

4. Kıyı Restaurant

"Kanımca İstanbul'daki en iyi balık restoranlarından biri" diyor Vedat Milor Kıyı balık için. Kalitesinin her daim aynı olduğunu vurgulayan Milor, mezatlarda da en iyi balıkları alan restoranlar arasında olduğunu söylüyor Kıyı'nın. Restoranın sadece balıkları değil mezeleri de son derece leziz. Milor'un tavsiyeleri ise; Lüfer, boğaz tekiri, kalkan, lakerda, yaprak ciğer, kerevizli ahtapot carpaccio, palamut, lüfer ve mevsiminde çiroz.