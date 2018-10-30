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Vedat Milor Türkiye'nin en iyilerini açıkladı: Pidesinden kebabına kadar Milor'dan 10 tavsiye

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 30.10.2018 14:18 | Son Güncelleme

Vedat Milor, üzerinde epey çalıştığı Türkiye lezzet rehberini sosyal medyadan paylaştı. İnce uğraşlar sonucu hazırladığı rehberde neredeyse yok yok! Biz de sizler için listeden bir kesit sunmak istedik, buyursunlar...

Vedat Milor Türkiye'nin en iyilerini açıkladı: Pidesinden kebabına kadar Milor'dan 10 tavsiye

1. Metanet Lokantası

metanet
Listede olmazsa olmaz yerimiz gastronomi kenti olan Antep'tir. Metanet Lokantası'na Milor 5 üzerinden 4,4 yıldız veriyor. Metanet'te beyran içmenizi öneriyor Vedat Milor. Oldukça yüksek bir puan alan lokantaya Antep'e yolu düşenler muhakkak uğramalı...

metanet2
Görsek kaynak

2. Paçacı Fazıl Usta

paça
Listede Türkiye'nin dört bir yanı bulunuyor. Sıradaki durak ise Diyarbakır. Paça çorbasını tavsiye eden Milor şu uyarıyı da yapmadan geçmiyor; şube değişikliği nedeniyle kalitenin değişmiş olma ihtimalini de vurguluyor.

3. Basta! Street Food Bar

basta
İstanbul'un Anadolu yakasında bulunan Basta Street Food Bar, Vedat Milor'a göre Michelin 1 verdiği restoranların yüzde 90'ından çok daha iyi durumda. Milor'un tavsiyeleri arasında; humuz, kuzuburger, günlük salata, kuzu dürüm, sütlaç ve Paris brest bulunuyor.

4. Kıyı Restaurant

kıyı

"Kanımca İstanbul'daki en iyi balık restoranlarından biri" diyor Vedat Milor Kıyı balık için. Kalitesinin her daim aynı olduğunu vurgulayan Milor, mezatlarda da en iyi balıkları alan restoranlar arasında olduğunu söylüyor Kıyı'nın. Restoranın sadece balıkları değil mezeleri de son derece leziz. Milor'un tavsiyeleri ise; Lüfer, boğaz tekiri, kalkan, lakerda, yaprak ciğer, kerevizli ahtapot carpaccio, palamut, lüfer ve mevsiminde çiroz.

5. Hayvore

hayvore
5 üzerinden 4 yıldız alan Hayvore, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan bir Karadeniz lokantası. Fiyat- kalite dengesi son derece güzel. Milor'un Hayvore önerileri; muhlama, pazı kavurma ve güveçte pişmiş kuru fasulye.

6. Ersin Dede Cağ Kebap

ersin dede

Artvin Ardanuç'ta bulunan mekan, müşterilerinden her seferinde tam not almayı başarıyor. Mekana 5 yıldız veren Vedat Milor, etin yumuşacık ve rayihalı olduğunu söylüyor. Her daim kalabalık olan mekanda yatay dönerse bittikçe yenisi takılıyor. Böylelikle etin kuruması mümkün olmuyor tabii. Eğer Ersin Dede'ye gidecekseniz gitmeden mekanı telefonla arayıp kontrol edin. Çünkü bazı zamanlar et çok erken bitebiliyor. Böyle olunca da mekan ertesine güne kadar kapanıyor.

7. Humusçu İbrahim Usta

ibrahim

30 senedir İbrahim Usta tarafından işletilen mekan, Antakya'nın en iyi kahvaltı duraklarından biri oluyor. Vedat Milor tarafından övülen bakla ezmesi gerçekten denemeye değer; tahin, sarımsak, bakla ve çeşitli baharatlarla hazırlanan ezmenin yanı sıra Lübnan usulü humusu da favorilerden.
Görsel kaynak

8. Tarihi Kent Mardin Sofrası

maridin
Aile işletmesi olan mekan için: "Denediğim her şey özenle hazırlanmıştı" diyor. Anne, kız beraber işlettikleri bu lokantada içli köfte, bumbar dolması, kelle paça ve kaburga dolması bulmak mümkün. Mardin'in yöresel yemeklerinin piştiği lokanta oldukça samimi ve son derece leziz. Milor tarafından 5 üzerinden 4,5 yıldız veriliyor Tarihi Kent Mardin Sofrası'na.

9. Çınaraltı künefe

çınaraltı
Künefe'nin en iyisi yerinde olur diyoruz sevgili okur ve rotamızı yeniden Hatay'a çeviriyoruz :) Keçi sütü yerine inek sütü kullanarak hazırlanan künefeyi hiç şerbet döktürmeden tadın diyor Vedat Milor. Odun kömüründe yavaş yavaş pişen tatlı için acele etmeyin. Ne kadar yavaş o kadar leziz olacaktır. Damak tadınıza uyuyorsa da az şerbetli sipariş verin.

10. Hasan Şendağlı Pide ve Yağ Somunu Salonu

riky

Konya'da 5 yıldız alan bir etli ekmek salonu... Konya'nın birçok yerinde etli ekmek salonu bulmak mümkün ancak Milor'a göre en lezzetlisini yiyebileceğiniz yer burasu. Orijinal tarife sadık kalarak hazırlanan pidelerin en lezzetlisi olanı da yağ somunu.

Lezzet rehberinin tamamı için tıklayın.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Çınaraltı künefe salonu. Vedat bey nasıl ne şartlarda yedi bilemiyorum ama yediğim en kötü künefe . sadece adı çıkmış Hatay'da herhangi bir yerde künefe yeyin birde bu salonda ne dediğimi daha iyi anliyacaksiniz. Diğerlerini bilmiyorum yorum yapamam. Künefe değilde künefe bulamacı gibi geliyor.
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