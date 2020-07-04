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Vedat Muriqi'in menajeri konuştu: Resmi teklifler var

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.07.2020 11:19 | Son Güncelleme

Vedat Muriqi'in menajeri Haluk Canatar, Kosovalı golcüye İngiliz ve İtalyan kulüplerinden resmi teklif olduğunu söyledi.

Vedat Muriqi'in menajeri konuştu: Resmi teklifler var

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç Kosovalı golcüye 'çılgın' bir teklif gelmesi halinde satmayı düşünebileceklerini açıklamıştı.

İtalya ve İngiltere'deki kulüplerin Fenerbahçe'ye resmi tekliflerini ilettiği ortaya çıktı. Vedat Muriqi'in menajeri Haluk Canatar transfer süreci ile ilgili Ajansspor'a açıklamada bulundu

CANATAR ŞÖYLE KONUŞTU:

"Vedat'ın transferi ile ilgili İngiltere ve İtalya'dan yazılı ve sözlü talepler var. Ligin akış süreci devam ettiği için şu anda kulüp isimlerini açıklayamıyorum. Benim bilgim dışında Fenerbahçe'ye yapılan olası tekliflerden varsa benim bilgim yok. Gelen teklifler ile ilgili tasarruf Fenerbahçe Spor Kulübüne aittir."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde Habertürk'ta katıldığı programda Vedat ile ilgili, "İlgilenenler var. Her oyuncunun bir değeri vardır. Ben Vedat’ın gitmesini şahsen istemiyorum. Her futbolcu bir yatırımdır. Vedat da sağolsun karakter gösteren oyuncularımızdan, her şeyini veren. Zaten çocukluktan Fenerbahçeli. Ben kupalar kaldırarak gitmesini tercih ederim ama öyle bir rakam gelir ki geri çeviremeyeceğiniz" ifadelerini kullanmıştı.

Vedat Muriqi bu sezon şu ana kadar Fenerbahçe formasıyla 32 maçta 17 gol 7 asistlik performans gösterdi.


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