Vegan olan TikTok kullanıcısının balık yeme sınavı sosyal medyada popüler oldu

Lamar Chairez, yıllarca bitki bazlı gıdaya bağlı kaldı. Ancak "alerjiler" ve "hassasiyetler" geliştirdikten sonra yaşam tarzını değiştirmesi için bir adım attı. Doktorlar ona diyetini değiştirmesini ve yıllar ilk kez balık yemeye başlamasını söylediğinde bir vegan olarak gözyaşlarına boğuldu. TikTok hesabından balık yeme deneyimini paylaşan Chairez, “Tıbbi nedenlerden dolayı balık yemeye başlamam gerekiyor” notunu ekledi.

“TAM ANLAMIYLA BİR ÇÖKÜŞ YAŞIYORUM”

Tavada kızartmak için bir somon filetosu çıkarttığı paylaşımında Chairez, “Bulabildiğim en sürdürebilir somon balığını aldım. Şu anda bu balık parçası yüzünden tam anlamıyla bir çöküş yaşıyorum.” dedi.

Paylaşımında yemek çubuklarıyla balık parçasını tutmaya çalıştığı görülen Chairez, “Vücudumun tahammül edemediği yiyecekleri yemeye çalışırken kendime daha çok zarar veriyorum. Yedim, gelmiş geçmiş en zavallı insanım. Özür dilerim balık” ifadelerini kullandı.

Chairez’in paylaşımından sonra TikTok kullanıcıları âdeta iki tarafa ayrıldı. Kimileri ölü bir balık için üzülmesinin saçma olduğunu ifade ederken kimileri ise bu durumu anladıklarını söyledi.



