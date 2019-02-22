Venezuela'da hareketlilik! Ordu, halka ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

Olay, Bolivar eyaletinde Gran Sabana kentine, Brezilya sınırından birkaç kilometre mesafede meydana geldi.

İnsan Hakları avukatı Tamara Suju, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Yerli halkın üyelerinin olduğu otobüs Santa Elena de Uairén'de ordu mensupları tarafından saldırıya uğradı” dedi. Muhalif milletvekilleri Américo de Grazia ve ngel Medina, insani yardımın Venezuela'ya girişini yerli halk ile ordu arasında çatışma olduğunu doğruladı.

OLAY BREZİLYA SINIRI KAPATILINCA MEYDANA GELDİ

Olayın rejimin Brezilya sınırını kapatmasından saatler sonra meydana geldiği açıklandı. Ölen kişinin Zoraida Rodrguez isimli bir kadın olduğu, yaralıların ise hepsinin erkek olduğu bildirildi. Yerel El Nacional gazetesine göre, hafif yaralılar bölgede bulunan Rosario Vera Zurita Hastanesine kaldırıldı. Durumları ciddi olanlar ise Boa Vista’ya sevk edildi. (İHA)

