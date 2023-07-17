Vergi zamları siyasette istifayı getirdi! Yeniden Refah Partili Fındık "hayal kırıklığı" diyerek açıkladı: 'Milletimizi temsil ettiğimizi düşünmüştüm'

Meclis'te görüşülerek oylanan vergi zamları siyasetin gündeminde de hareketliliğe yol açtı. 2023 seçimlerine Cumhur İttifakı'ndan katılan Yeniden Refah Partisi'nden Serhat Fındık "Milletimizi temsil ettiğimizi düşünmüştüm, yanılmışım" diyerek istifa etti.

"YENİDEN REFAH PARTİSİ'NDEN SIFIR KATILIM"

Fındık, istifasını sosyal medyadan yaptığı istifa paylaşımında partisinin vergi düzenlemelerinin görüşülüp oylandığı oturumlara ve oylamalara katılımının sıfır olduğunu açıkladı.

"BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI İÇİNDEYİM"

Fındık'ın paylaşımı şöyle:

"Aziz Milletimiz, vergi düzenlemeleri ile ilgili meclisteki oturuma/oylamaya Yeniden Refah Partisi olarak katılım sıfır olmuştur.

Milletimizi temsil ettiğimizi düşünmüştüm, yanılmışım. Büyük hayal kırıklığı içindeyim. Netice itibarı ile bugün (17 Temmuz 2023) Yeniden Refah Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Hakkınızı helal ediniz..."