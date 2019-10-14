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Veteriner hekimler ‘Tek Sağlık Konsepti’nin hayata geçirilmesini istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 17:36 | Son Güncelleme

TÜRK Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, ‘Tek Sağlık Konsepti’nin vakit geçirilmeden hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Veteriner hekimler ‘Tek Sağlık Konsepti’nin hayata geçirilmesini istiyor

ANKARA, (DHA)- TÜRK Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, ‘Tek Sağlık Konsepti’nin vakit geçirilmeden hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. Eroğlu, "Gelişmiş ülkelerde uygulanan ve çok verimli çalışan bu yapının toplum sağlığı açısından sağladığı yarar ortadadır" dedi.
TVHB Merkez Konseyi Başkanı Erdoğlu, konuyla ilgili açıklamasında, her fırsatta dile getirdikleri ‘Tek Sağlık Konsepti’nin insan, hayvan, çevre sağlığı ve sürdürebilir gıda konularında büyük öneme sahip olduğunu belirtti. Gelişmiş ülkelerde koruyucu hekimlik faaliyetlerine büyük önem verildiğinin altını çizen Eroğlu, “Bunun için yerel, ulusal ve uluslararası paydaşların organize çalışması gerekiyor. Bu yaklaşımların uygulamaya etkin olarak girmesi için de veteriner hekim otoritesi hayati öneme sahiptir. Türkiye’de ne yazık ki veteriner hekimlerin sağlıklı toplum konusundaki rolleri ısrarla görmezden geliniyor. Beklentimiz, tam bir karmaşa içeren veteriner hekimlerin mevcut teşkilat yapısının bir an önce düzenlenmesidir. Gelişmiş ülkelerde uygulanan ve çok verimli çalışan bu yapının toplum sağlığı açısından sağladığı yarar ortadadır” dedi. 1980’li yılların başlarına kadar, Türkiye’de Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde veteriner hekim taşra teşkilatlarının olduğunu hatırlatan Ali Eroğlu, bu uygulamanın yeniden kurulması ve veteriner hekimlerin yetkilendirilmesi gerektiğini söyledi. Eroğlu, "Bunu başarabilirsek başta zoonoz hastalıklarla etkin mücadele yapılacaktır. Hayvanlardan insanlara geçen ve bir kısmı öldürücü olan zoonoz hastalıklar ile mücadele edilmesi için Tek Sağlık Konsepti uygulamasına ihtiyaç var" diye konuştu.
SORUNLARIMIZ ACİL ÇÖZÜM BEKLİYOR
Türkiye’de mesleklerini serbest, Tarım ve Orman Bakanlığı, belediyeler, özel sektör kuruluşları bünyesinde icra eden veteriner hekimlerin çözüm bekleyen çok sayıda sorunları olduğuna da vurgu yapan Ali Eroğlu, bu sorunların acil çözüme ihtiyacı olduğunu ifade etti. Sorunların temelinde, kamu yapılanmasındaki hatalı uygulamalar olduğunu söyleyen Başkan Eroğlu, "Toplum sağlığı açısından taşıdığımız önem artık görmezden gelinmemeli. Yaşanan yetki kargaşası yapılacak düzenlemeler ile derhal ortadan kaldırılmalıdır” diye konuştu. Kamuda çalışan veteriner hekimlerin özlük haklarının ihlal edildiğine de vurgu yapan Başkan Ali Eroğlu, bu konunda acil yasal düzenlemeler yapılarak, önce yetki ve sorumluluk kargaşasının ortadan kaldırılmasını istedi. Başkan Eroğlu, “Bu problemlerin takip, değerlendirme ve çözümleme noktasında asıl tıkanma nedeni, ülkemizdeki kamu yapılanmasında, gelişmiş ülkelerdeki gibi bir Veteriner Hekimlik Otoritesinin tesis edilememesidir" dedi.

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