Virüslere karşı antioksidan kalkanı

Bağışıklığı kuvvetlendirmek için nasıl beslenilmesi gerektiği konusunda açıklamalarda bulunan Diyetisyen Meltem Gök, şeker, beyaz un ve makarna gibi gibi glisemik indeksi yüksek besinlerin tüketilmesinin bağışıklık hücrelerinin etkinliğini azalttığını söyledi.

Beyaz un ve şekerden yapılan tatlılardan uzak durulması gerektiğini belirten Gök, "Kaliteli protein kaynakları savunma mekanizmamızın yapıtaşıdır. Her gün yumurta, et, balık, peynir, süt, yoğurt, baklagiller gibi protein kaynaklarını tüketmeye özen gösterin. C vitamini iyi bir enfeksiyon savardır. Bağışıklığı korumak için her gün ortalama 100 miligram civarında C vitamini almalıyız. Bu da ortalama iki orta büyüklükte meyve demektir. Vitamin kaybını önlemek için meyveleri metal bıçakla dilimleyin, kesip uzun süre bekletmeyin ve suyunu sıkmak yerine iyice yıkadıktan sonra elinizle yiyin” dedi.

Antioksidan kaynağı besinlere de sofrada yer açılması önerisinde bulunan Gök, “Soğan, sarımsak, elma sirkesi, zerdeçal, karabiber, pul biber gibi gıdaları yemeklerinize ilave ederek, adaçayı, ekinezya, yeşil çay, papatya çayı gibi bitki çaylarını gün içinde tüketerek bağışıklığınızı destekleyin” şeklinde konuştu.