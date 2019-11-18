KADIN

Vitiligo projesi! 'Tüm görkemiyle vitiligoyu kutluyoruz'

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

İster güzellik standartlarına meydan okumak olsun, ister makyajla gelen değişimler olsun Instagram ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Dikkat çeken son proje Elisabeth Van Aalderen ait. Vitiligo ile mücadelesinden sonra bu durumdan muzdarip olan kadınların fotoğraflarını çeken Elisabeth yalnız olmadıklarını göstermek istiyor.

British Skin Foundation'a göre, vitiligo, cilt bölgelerinin normal pigmentlerini yitirdiği ve bunun sonucunda çok solgun hale geldiği kronik bir durumdur.

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Çoğunlukla eller ve yüz gibi bölgelerden başlayan durum koltuk altı, kasık, göz, burun ve cinsel organları da etkileyebilir.

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Bir süredir kendisi de vitiligo olan Aalderen, 'vitiligo çok güçlü bir şey sizi eşsiz güzelliğinizi kucaklamanız için fırsat. Eğer bu durum size kendinizi kötü hissettiyorsa hemen vazgeçin. Çünkü biz de senin gibiyiz. Asla yalnız değilsin. Artık güzellik standartı diye bir şey yok. Güzellik, olmasını istediğiniz her şey olabilir.Her türlü güzelliği kucaklamak gerekiyor. Bugün vitiligoyu kutluyoruz' diye konuşuyor.

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Fotoğrafları Instagram hesabında yayınlayan genç kadının projesine binlerce kadın fotoğraf gönderiyor.


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Anahtar Kelimeler:
vitiligo projesi Elisabeth Van Aalderen

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Doğru tebrikler.
Ülkemizde sık görülen ve tek sıkıntısı güneşten korunmak. Bulaşıcı değildir. Bu sorunu olan kişilere şaşırarak aaaa bu nee tüh neden böyle gibi soru sormayın çünkü üzülürler belli etmeselerde. Normal insan gibi sorun. Çünkü bende de vitiligo var.
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