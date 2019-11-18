Vitiligo projesi! 'Tüm görkemiyle vitiligoyu kutluyoruz'

British Skin Foundation'a göre, vitiligo, cilt bölgelerinin normal pigmentlerini yitirdiği ve bunun sonucunda çok solgun hale geldiği kronik bir durumdur.

Çoğunlukla eller ve yüz gibi bölgelerden başlayan durum koltuk altı, kasık, göz, burun ve cinsel organları da etkileyebilir.

Bir süredir kendisi de vitiligo olan Aalderen, 'vitiligo çok güçlü bir şey sizi eşsiz güzelliğinizi kucaklamanız için fırsat. Eğer bu durum size kendinizi kötü hissettiyorsa hemen vazgeçin. Çünkü biz de senin gibiyiz. Asla yalnız değilsin. Artık güzellik standartı diye bir şey yok. Güzellik, olmasını istediğiniz her şey olabilir.Her türlü güzelliği kucaklamak gerekiyor. Bugün vitiligoyu kutluyoruz' diye konuşuyor.

Fotoğrafları Instagram hesabında yayınlayan genç kadının projesine binlerce kadın fotoğraf gönderiyor.



