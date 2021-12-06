Vivo'dan genişleyebilen telefon patenti!

Patent çizimleri, telefonun sağdan sola uzanan ve kullanıcıya ek ekran alanı sağlayan genişletilebilir bir ekrana sahip olacağını gösteriyor. Buna göre Vivo'nun uzatılabilir telefonu, sağ taraftan genişliyor ve kullanılmadığında tekrar yerine oturuyor. Telefon, tetiklendiğinde ekranı otomatik olarak ortaya çıkaran bir motorla donatılmış. Ekran bir dokunuşla veya fiziksel bir tetikleme yardımı ile manuel olarak genişletilebilir.

İŞTE DİĞER DETAYLAR

Hoparlör ızgarası üstte görülebilirken, USB Type-C bağlantı noktası sağ sırtta. Telefonun ön tarafında selfie kamerası için bir delik var. OPPO daha önce 2021’de OPPO X adlı bir konsept telefon yaptığı için, sürgülü telefonu deneyen ilk şirket Vivo değil. Bununla birlikte, henüz sürgülü bir akıllı telefon piyasada mevcut olarak bulunmuyor.

Vivo kayar telefon hala patent aşamasında olduğundan, müşterilerin çalışan bir modeli ne zaman görebileceği belirsiz.

Google Arama, doktor bulmanıza yardımcı olacak!

