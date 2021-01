Vizyona giremeden modası geçti! No Time To Die’ın yeniden çekilmesi gündemde

Yeni James Bond filminin geçtiğimiz mart ayında vizyona girmesi planlanıyordu. Pandemi koşulları nedeniyle Daniel Craig'in başrolünde oynadığı, No Time To Die (Ölmek İçin Zaman Yok) 4 kez ertelendi ve film bu sürede zamana yenildi. Filmde sponsorluklar için kullanılan teknolojik ürünlerin tarihinin eskimesi, bazı sahnelerin yeniden çekimini gündeme getirdi.

MODASI GEÇTİ

Daily Mail’in haberine göre MI6 ajanının filmde kullandığı teknolojik aletlerin modası geçti bile.

İçeriden bir kaynak The Sun’a yaptığı açıklamada “Bu tip detaylar ve araçlar her zaman gizli tutulur ancak herkes bilir ki James Bond her zaman en son model ürünleri taşır. Filmdeki Daniel Craig ve diğer tüm oyuncular uzun süredir piyasada olan ürünleri kullanıyor. Bu anlaşmaların asıl amacı bu değil. Bu bazı sahnelerin çok dikkatli bir şekilde düzenlenmesi ve güncellenmesi anlamına geliyor” dedi.

SPONSORLAR YENİDEN ÇEKİME İSTEKLİ

Teknolojik ürünlerin ve cep telefonlarının Nokia tarafından sağlandığı filmde birçok ürün sponsorlu. Aynı kaynak filmin yapımcılarının, bu aletlerin gözüktüğü sahneleri değiştirmeye istekli olduğunu söyledi.

Filmde sponsorluğu olduğu söylenen diğer markalar ise Omega, Adidas, ve Bollinger.

Serinin 25. filmi olan No Time to Die, Daniel Craig’in, 007 olarak görüleceği son film olacak. Geçtiğimiz günlerde açıklanan son vizyon tarihine göre film 8 Ekim 2021’e ertelendi.