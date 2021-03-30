Volkswagen, ABD operasyonlarının yeni adını yanlışlıkla sızdırdı: Voltswagen

Volkswagen elektrikli otomobillerine ağırlık vermeye başladı. Firma, bu doğrultuda ardı ardına elektrikli otomobil modellerini görücüye çıkarttı. Fakat Volkswagen aynı zamanda fosil yakıtlı otomobiller de üretmeyi sürdürüyor. Yani hem elektrikli otomobiller hem de fosil yakıtlı otomobiller tek bir çatı altında toplanıyor. Ancak pazartesi günü ortaya çıkan ve tabiri caizse ortalığı karıştıran bir basın açıklaması, Volkswagen'in önemli bir değişiklik yapacağını gösteriyor.

VOLSKWAGEN, 'VOLTSWAGEN' OLUYOR

CNBC'nin haberine göre, Volkswagen pazartesi günü kendi web sitesinden yanlışlıkla bir basın açıklaması yayınladı. Açıklama, şirketin ABD operasyonlarının ismini ''Voltswagen of America'' olarak değiştirmeyi planladığını açığa çıkardı. Açıklamada, “Volkswagen mirasının temellerinin korunacağı” vurgulandı. Ayrıca, şirketin yeni elektrikli arabalarda, benzinli arabalarda kullandığı koyu mavi logo yerine, açık mavi yeni bir logo kullanacağı bilgisi yer aldı.

BİR AY ÖNCEDEN DUYURDULAR

Şirketin planlarına aşina olan bir kişi, söz konusu basın açıklamasının gerçekliğini doğruladı. Şirket sözcüsü ise yorum yapmaktan kaçındı. Fakat duyurunun olması hedeflenenden 1 ay erken yapıldığı, normalde isim değişikliğinin mayıs ayında yürürlüğe girmesinin planlandığı iddia ediliyor. Ek olarak, söz konusu basın açıklamasının küçük bir 1 Nisan şakası olabileceğine yönelik de bazı yorumlar var. Bu konuda Volkswagen'den gelecek resmi açıklamaları takip etmek gerekecektir.

