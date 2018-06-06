Vücudunuzdan gelen bu sinyalleri dikkate alın! Kalp krizi geçiriyor olabilirsiniz

Kalp krizi genel olarak erkeklere özgü bir sorun olarak düşünülse de, 40 yaş üzeri kadınlarda ölüm sebepleri arasında ilk sırada. Üstelik kalp krizi geçiren kadınlarda ölüm oranı erkeklere nazaran yaklaşık % 10-20 fazla. Bu durum, göğüs ağrısı gibi tipik kalp krizi belirtilerinin kadınların büyük çoğunluğunda görülmemesinden kaynaklanıyor. Kalp krizi kadınlarda göğüs ağrısı yerine çoğunlukla farklı sinyaller veriyor. Nefes darlığı, mide bulantısı ve baygınlık hissi gibi yakınmaların kalp krizinden kaynaklandığı düşünülmediği için ya doktora başvurulmuyor ya da geç gidiliyor.

Kalbinizin düzgün çalışmadığını gösteren 8 uyarı işareti

1 / 9 Kola ağrı yayılır Birçok erkek sol kolda ağrı hissederken, kadınlar her iki kolda da aynı acıyı hissederler. Kalp krizi esnasında ağrı göğüsten başlayarak kola, boyuna hatta enseye doğru yayılabilir. Kalp krizi sırasında sol kol ağrır çünkü kalp krizi göğsün sol tarafında meydana gelir. Ağrı buradan sol omuza ve sol koldaki bronşiyal atardamara doğru yayılır. Böylelikle kalp krizi geçiren biri sol kolunda ağrı duyabilir. Kadınlarda kalp krizi esnasında kol ağrısı, göğüs ağrısına oranla daha fazla görülür. Bazı kadınlarda göğüs ağrısı hiç hissedilmeyebilir ama kol ve omuz ağrısına mutlaka rastlanır. Basit testlerle bu ağrının kalp kriziyle bağlantılı olup olmadığı anlaşılabilir. Unutulmamalıdır ki, kalp krizini atlatabilmenin en büyük şartı erken müdahaledir. Diğer yandan sol kol ağrılarının sadece kalp krizi kaynaklı olacağı gibi bir yanılgıya kimse kapılmamalıdır. Sol kol ağrılarının pek çok farklı nedeni olabilir. Stres ve panik atak kaynaklı ağrılar görülebilir.

2 / 9 Durmayan öksürük Öksürüğün birçok nedeni olabilir. Ancak kalp veya kan damarlarında gelişen bir hastalık belirtisi de olabilir. Kanlı balgam ve kronikleşen öksürük varsa kalp yetmezliğinin bir ciddi bir nedeni olabilir.

3 / 9 Ayak bilekleri, ayak ve bacakların şişmesi Kalbiniz kanı iyi pompalamadığında, kan çevre dokulara sızar. Bu yer çekimine bağlı olarak en çok ayaklar ve bacaklarda görülür. Ayak bilekleri, bacaklar, eller ve kollarda görülen ödeme periferik ödem denir. Bu durum kalp hastası olan kişilerde çok sık görülen bir semptomdur, dikkat edilmesi gerekir.

4 / 9 İştahsızlık ve mide bulantısı hissi Kalp hastalığından muzdarip olan pek çok hasta, yedikleri herhangi bir yiyecekten sonra birkaç ısırık dahi alsalar mide bulantısı ya da iştahsızlık yaşayabilirler. Bu semptomları genellikle karın ağrısı da takip eder.Hepsini birlikte yaşıyorsanız doktora görünmelisiniz.

5 / 9 Anksiyete - sıradışı kaygı Bazı araştırmalar, yaşamlarının çok erken dönemlerinde aşırı endişeden muzdarip insanların kalp hastalığına yatkın olduklarını göstermiştir. Anksiyete, stresli bir yaşam tarzı ya da panik bozukluk ve fobik kaygı gibi çeşitli bozukluklardan kaynaklanabilir. Anksiyetenin kalbinizdeki bazı etkileri taşikardi, artmış kan basıncı ve azalmış kalp atış hızını içerir.

6 / 9 Bilinç kaybı veya bayılma Kalp hastaları arasında baş dönmesi ve bilinç kaybı hissi çok yaygındır. Kalbin kanı iyi pompalamaması, kan akışının tıkanmış bir arterden ya da bir valfın daralmasından kaynaklanır. Nefes darlığı hissediyor ve kısa bir süre baygınlık geçirirseniz, hemen bir doktora başvurun ve kalbinizi kontrol ettirin.

7 / 9 Cildiniz solgunlaşır veya mavimsi bir renk alır Bu en sık görülen semptomlardan biri değildir, ancak göründüğünde, kan akışının azalması, azalmış alyuvar hücrelerinden kaynaklanır ve kalbinizin gerektiği gibi kan pompalamadığının bir işareti olabilir. Solgunluk tüm vücudunuzda veya belli bir uzuvda görülebilir. Solgunluğun nedeni anemi gibi bir problem de olabilir. Ancak tüm ihtimaller dahilinde doktora görünmelisiniz.

8 / 9 Cilt döküntüleri veya olağandışı lekeler Amerikan Kardiyoloji Kliniği ve Klinik İmmünoloji Dergisi tarafından yapılan 2 ayrı araştırma projesi, egzama ve zonaların kalp hastalığının yüksek risk faktörleri olduğunu gösteriyor. Egzamaları olanları n% 48'inin yüksek tansiyon ve % 29'unun yüksek kolesterol alma olasılığı belirtilirken, buna ek olarak, zona olanların kalp krizi geçirme olasılığının % 59 daha yüksek olduğu ifade ediliyor.