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  4. 'Vur de vuralım, öl de ölelim' sloganlarına verdiği yanıt gündem olmuştu! Bakan Akar'dan tepki geldi: "Başka manalar çıkarmak gaflettir"

'Vur de vuralım, öl de ölelim' sloganlarına verdiği yanıt gündem olmuştu! Bakan Akar'dan tepki geldi: "Başka manalar çıkarmak gaflettir"

17.04.2023 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyindeki terör saldırısına misliyle karşılık verildiğini belirterek 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakan Akar, katıldığı bir programdaki slogana verdiği yanıtla ilgili ise "Gençlerimizin sloganlarına verdiğimiz cevaplardan başka manalar çıkarmak iyi niyetli yorumlanamaz. Bu bir çarpıtmadır, gaflettir" ifadelerini kullandı.

'Vur de vuralım, öl de ölelim' sloganlarına verdiği yanıt gündem olmuştu! Bakan Akar'dan tepki geldi: "Başka manalar çıkarmak gaflettir"

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdi ve 4 Mehmetçik'in yaralanmasına yol açan saldırıya verilen karşılık sonucu 10 terörist etkisiz hale getirildi. Bakan Akar "Vur de vuralım, öl de ölelim" sloganlarına verdiği "Onun da zamanı gelecek" yanıtıyla ilgili iddialara da tepki gösterdi.

"BAŞKA MANALAR ÇIKARMAK İYİ NİYETLİ DEĞİL"

Hulusi Akar, geçtiğimiz günlerde AK Parti milletvekili aday toplantısında terörle mücadeleye ilişkin mesajlar verirken gençlerin "Vur de vuralım, öl de ölelim" sloganları atması üzerine "Bekleyin, onun da zamanı gelecek" yanıtını vermişti. Gazetecilerin konuyla ilgili açıklaması üzerine Akar şunları söyledi:

"Konuşmamızda güçlü ve büyük Türkiye'den bahsediyoruz. Terörle mücadelede Mehmetçik'in başarılarından bahsediyoruz. Gençler de bu arada slogan atıyorlar. Konuşmamızın devamında çok açık ve net şekilde ülkemize karşı tehdit ve tehlikelere verdiğimiz mücadeleyi anlatıyoruz. Konumuzun bu olduğu çok açık ve net şekilde görülmekte. Biz terörle mücadele dedikçe başka yerlerden, içeriden ses geliyor. Gerçekten bunları hayretle ve üzüntüyle takip ediyoruz. Maalesef bu konuda bazı kişilerde bir anlayışsızlık, bir gaflet var. Gençlerimizin sloganlarına verdiğimiz cevaplardan başka manalar çıkarmak iyi niyetle açıklanamaz. Bu bir çarpıtmadır, gaflettir, yanılmadır."

"TÜM TERÖR HEDEFLERİ ATEŞ ALTINA ALINDI"

Öte yandan dün akşam saatlerinde MSB'nin duyurduğu, Suriye'nin kuzeyinde 2 üs bölgesinde düzenlenen terör saldırısı sonrası verilen karşılıkla ilgili Bakan Akar şu bilgileri aktardı:

"Suriye'nin kuzeyindeki saldırıya misliyle karşılık verildi. 10 terörist etkisiz hale getirildi. Tüm terör hedefleri ateş altına alındı."

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Hulusi Akar

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