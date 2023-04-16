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  4. Son dakika: MSB duyurdu! Terör örgütünden hain saldırı... 4 Mehmetçik yaralı

Son dakika: MSB duyurdu! Terör örgütünden hain saldırı... 4 Mehmetçik yaralı

16.04.2023 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK/YPG, Ramazan ayında bile Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerindeki üs bölgelerimize yönelik eş zamanlı havan ve ÇNRA atışları ile saldırdı. Saldırıda yaralanan 4 Mehmetçiğimiz Kilis Devlet Hastanesi'ne tahliye edildi." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika: MSB duyurdu! Terör örgütünden hain saldırı... 4 Mehmetçik yaralı

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK/YPG, Ramazan ayında bile Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerindeki üs bölgelerimize yönelik eş zamanlı havan ve ÇNRA atışları ile saldırdı. Saldırıda yaralanan 4 Mehmetçiğimiz Kilis Devlet Hastanesi'ne tahliye edildi. Belirlenen hedefler ise derhâl güçlü şekilde vurularak teröristlere misliyle karşılık veriliyor." denildi.


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Milli Savunma Bakanlığı saldırı

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