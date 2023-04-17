Bayramda hava nasıl olacak? Bünyamin Sürmeli 'Başlangıcıyla sonrası arasında fark var' diyerek açıkladı! İşte son dakika 17-22 Nisan hava durumu

Bayramda yağmur var mı? Hava nasıl olacak? Bayrama kısa bir süre kala herkes hava durumunu araştırmaya başladı. Bayram için planı olanlar son meteorolojik gelişmeleri takip ederken meteoroloji uzmanlarından da dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte Meteoroloji'nin son hava durumu raporuyla beraber güncel değerlendirmeler...

"BAŞLANGICIYLA SONRASI ARASINDA FARK VAR"

YouTube kanalından açıklamalarda bulunan Bünyamin Sürmeli, "Bayramın başlangıcıyla sonrası arasında bir fark var hava durumunda. Ya da bayramın başlangıcıyla ikinci yarısında, bayram bitmeden 3. günü ve bayram bitimiyle beraber olan tablo birbirinden biraz farklı. Mayıs'ı sıcaklıklar olarak normallerde gösteriyor. Mayıs ayındaki görüntü normallerde olacağımız yönünde. Yağış bakımından baktığımızda ortalamanın üzerinde, nisan ayı gibi görünüyor. Önümüzdeki haftalara baktığımızda, batı bölgelerdeki dalgalanma haftanın ortalamasını biraz düşük tutacak, ortalamanın altında tutacak. Özellikle marmarada, egede, batı akdenizde. Sonrasında ayın sonlarına doğru geldiğimizde yani bayram bitimiyle beraber başlayan haftaya baktığımızda yurdun genelinde bir normallere yükseliş, bir bahar havasına dönüş söz konusu. Mayısın ilk haftasında da yaklaşık normaller ve biraz altında geçirebiliriz. Ama mayısı normallere yakın ama ilk iki haftası içerisinde normaller ve yüzü biraz normalin altına dönük bir şekilde muhtemelen yaşayacağız. Bu sıcaklık durumu. Yağışlara da baktığımızda ortalamanın üzerinde görünüyor." dedi.

İSTANBUL VE ANKARA'DA BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Sürmeli, "Yağışlar giriş yapmaya başlıyor ayın 17'si itibarıyla yağışlar marmarada, egede etki alanını genişletip 18'inde orta ve doğu bölgelere doğru yayılıyor. Yani pazartesi ve salı göreceğimiz biraz yağışlar var. Sıcaklıkta; sıcak havanın etkisine girmiş durumdayız. İstanbul'da hatırlıyorsanız bahsetmiştim, sıcaklıklarda ayın 19, 20'si arife günü, arifenin arifesi, sıcaklık bir azalıyor ama şu son günlerdeki kadar buz gibi değil, 13-14-15'lere ancak inecek hatta muhtelemen o seviyelere bile inmiyor. Fakat, ilk iki günü, sıcaklıklar bugünden 1 tık aşağıya iniyor olacak. Çarşamba, perşembe kademeli olarak sıcaklık azalıyor. Sıcaklık 16 derece gibi, arkasından yine 15-16'larda, arada 13-14'e iniyor, arkasından 15-16 tekrar yükseliyor. Yani 15 derecelerin çok fazla altına inmeyecek. Ayın 25'i itibarıyla, yani bayramın 23'ü son günü, 24,25,26... Sonrasında sıcaklık artacak. Ayın son 3-4-5 gününe denk gelen ısınma, 20-25 derece aralığına yükselecek İstanbul'un sıcaklığı." ifadelerini kullandı.

Sürmeli "Ankara'da arife günü 15 derecelere inmiş olacak, bayram bittikten ve üstünden 3 gün geçtikten sonra sıcaklık 20'li değerlere yükselip, 25 derecelere doğru gidiyor." şeklinde konuştu.

"BAYRAMIN 1. GÜNÜ YAĞIŞ BATIDAN ETKİSİNİ AZALTIYOR"

Prof. Dr. Orhan Şen ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün Pazartesi Marmara ve Batı karadeniz yağmurlu öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli. Akşam yağmur azalıyor. İstanbul öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağmurlu 19 C" ifadelerini kullandı.

Bayrama ilişkin ise Şen, "Yağışlar Salı günü Türkiye'nin kuzeyinde geniş alana yayılacak. Çarşamba da aynı. Arife günü Akdeniz ve kıyı Ege dışında yağmur var. Bayramın 1. günü yağış batıdan etkisini azaltıyor. Sıcaklıklar azalıyor. 2. ve 3. günü tekrar geliyor. Anadoluda kuvvetleniyor." dedi.

METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Sivas'ın doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu’nun kuzeybatısında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, bu sabah saatlerinden sonra İç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu’nun kuzeybatısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bu sabah saatlerinden sonra İç Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, sabah saatlerinden sonra Göller Yöresi'nde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

K.MARAŞ °C, 26°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatısı ile Sivas'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bu sabah saatlerinden sonra bölgenin kuzeybatısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

YOZGAT °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyi çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

18 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

19 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

20 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

21 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

22 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNİ



