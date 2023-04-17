HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Şehit Çakıroğlu'nun babası "Oğlumun kanını kaç paraya sattınız" diyerek isyan etmişti! Akşener'den 'burs' iddialarına yanıt: Bu kadar fesadın kime faydası var

Şehit Çakıroğlu'nun babası "Oğlumun kanını kaç paraya sattınız" diyerek isyan etmişti! Akşener'den 'burs' iddialarına yanıt: Bu kadar fesadın kime faydası var

17.04.2023 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti İstanbul milletvekili adayı Seyithan İzsiz'in ülkücü şehit Fırat Çakıroğlu'nun katili PKK'lı Nurullah Semo'ya burs verdiği iddialarına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den yanıt geldi. Fırat Çakıroğlu'nun babası Fuat Mahir Çakıroğlu, Akşener'e sert tepki göstermiş, “Benim oğlumun kanını kaç paraya sattınız?" sözleriyle isyan etmişti. Burs iddialarını yalanlayan Akşener, "Bu kadar fitnenin, bu kadar fesadın kime faydası var? Günahtır günah” dedi.

Şehit Çakıroğlu'nun babası "Oğlumun kanını kaç paraya sattınız" diyerek isyan etmişti! Akşener'den 'burs' iddialarına yanıt: Bu kadar fesadın kime faydası var

İYİ Parti'den milletvekili adayı olan Seyithan İzsiz'in PKK'lı Nurullah Semo'ya burs verdiği iddiasıyla ilgili tartışma devam ediyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener iddialarla ilgili suskunluğunu bozdu. Ülkücü şehit Fırat Çakıroğlu'nun babasının 'burs' iddiasıyla ilgili konuşan Akşener, iddiaları "külliyen yalan" olarak değerlendirirken "Bu yalanı yayanları mahkemeye verdik" dedi.

“AKŞENER AYAĞINI DENK ALSIN”

Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığının organize ettiği iftar programına şeref konuğu olarak davet edilen Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun babası Fuat Mahir Çakıroğlu, İYİ Parti’den İstanbul 3'üncü bölge 2’nci sıradan milletvekili adayı olan Seyithan İzsiz'in, Ülkücü Şehit Fırat Çakıroğlu'nun katili PKK’lı Nurullah Semo'ya burs vermesi ve katil Semo'nun akrabalarının düğününe katılmasıyla ilgili açıklamalarda bulunurken şunları söylemişti:

AW871640_01

"Fırat’ın katiline, benim oğlumu katleden insana İYİ Parti İstanbul 3'üncü bölge 2’nci sıra milletvekili adayı Seyithan İzsiz denen adam burs veriyor. Buradan İyi Parti’ye sesleniyorum. Meral Hanım’a sesleniyorum; ayağını denk alsın. Biz bu vatan için şehit veriyoruz. PKK’lı, HDP’li bir şahıstan acaba ne aldın ondan? Benim oğlumu sattın” diye konuştu.

AKŞENER'DEN İDDİAYA TEPKİ GELDİ

Akşener ise bu iddialarla ilgili sessizliğini geçtiğimiz günlerde katıldığı iftar programında yaptığı açıklamalarla bozdu. "“Fırat Çakıroğlu’nun katiline burs verilmesi külliyen yalan" diyen Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

aksener-14-mayista-milletimizi-ucube-duzenden-kurtaracagiz_3137_dhaphoto1

"Seyithan kardeşimin burs verdiği, şehit yakını, genç sayısı şu anda elimdeki rakam 125 kişi. Sadece şehit çocuğu, kardeşi olan gençlerimiz. O arada bir şey çıktı. Kendisi mahkemeye verdi. Denildi ki şehit edilmiş genç bir kardeşimiz, evladımız olan Fırat Çakıroğlu’nun katiline de burs vermiş. Külliyen yalan ve bu yalan için yalanı yayanları mahkemeye verdik. Ama kardeşim bu kadar fitnenin, bu kadar fesadın kime faydası var? Günahtır günah.”

"KİMLİĞİNİ BİLMİYORUM, BİRÇOK KİŞİYE BURS VERİYORUM"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul 3'üncü bölge 2’nci sıradan milletvekili adayı olan Seyithan İzsiz'in cuma günü verdiği iftara katılmıştı. İzsiz, programda yaptığı konuşmada PKK’lı Nurullah Semo’nun kimliğini bilmediğini savunarak, birçok kişiye burs verdiğini ve vermeye de devam edeceğini söylemişti. Akşener ise Seyithan İzsiz’e iftira atıldığını öne sürerek İzsiz’in şehit yakınlarına da burs verdiğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Fırat Çakıroğlu, Ege Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi olduğu dönemde PKK'lılar tarafından bıçaklı saldırıya maruz kalmış ve saldırı sonrasında hayatını kaybederek şehit düşmüştü.

Cinayetin sanığı Nurullah Semo, 880 gün süren yargılanma döneminden sonra terör örgütü üyeliğinden 15 yıl, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Akşener hakkında bomba iddia! Tarih verdi Akşener hakkında bomba iddia! Tarih verdi
Açıklamaları gündem olmuştu! CHP'den aday gösterilmeyen Suzan Şahin suskunluğunu bozdu Açıklamaları gündem olmuştu! CHP'den aday gösterilmeyen Suzan Şahin suskunluğunu bozdu

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ali Babacan'dan Muharrem İnce yorumu! 'Canlı yayına çıkıp, dosyaların içine 2-3 sayfa takmış...'Ali Babacan'dan Muharrem İnce yorumu! 'Canlı yayına çıkıp, dosyaların içine 2-3 sayfa takmış...'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı'na sert sözlerCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı'na sert sözler
Emekli polis dehşeti! Cinnet getirdi, bütün ailesini vurduEmekli polis dehşeti! Cinnet getirdi, bütün ailesini vurdu
Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener

En Çok Okunan Haberler

Vatandaşlar konut yerine oraya yöneldi! Satışlar patladı, tarihi rekor

Vatandaşlar konut yerine oraya yöneldi! Satışlar patladı, tarihi rekor

SGK’lılar dikkat! EYT’yi kaçırana 3600 prim günü ile kısmi emeklilik

SGK’lılar dikkat! EYT’yi kaçırana 3600 prim günü ile kısmi emeklilik

Araç kiralayacaklar dikkat! Akılalmaz oyun: 5 yıl sonra hayatlarının şokunu yaşadılar

Araç kiralayacaklar dikkat! Akılalmaz oyun: 5 yıl sonra hayatlarının şokunu yaşadılar

Washington portakalı! Benim ahlakımın zekatı...

Washington portakalı! Benim ahlakımın zekatı...

Akşener hakkında bomba iddia! Tarih verdi

Akşener hakkında bomba iddia! Tarih verdi

Korkunç plan! Pusu kurup baltayla saldırdı, defalarca kafasına vurdu

Korkunç plan! Pusu kurup baltayla saldırdı, defalarca kafasına vurdu

İlginizi Çekebilir

5 yaşındaki kızının okula gitmesi için hediye aldı! Değeri dudak uçuklattı

5 yaşındaki kızının okula gitmesi için hediye aldı! Değeri dudak uçuklattı

Sokaklar yangın yerine döndü! Emeklilik reformunun onaylanmasıyla...

Sokaklar yangın yerine döndü! Emeklilik reformunun onaylanmasıyla...

Adidas Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı indirime girdi!

Adidas Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı indirime girdi!

Yaşına kimse inanamıyor! Uzun yaşamının sırrı bakın neymiş?

Yaşına kimse inanamıyor! Uzun yaşamının sırrı bakın neymiş?

Köpek balığının saldırısı saniye saniye kamerada! Arkasından yaklaşıp...

Köpek balığının saldırısı saniye saniye kamerada! Arkasından yaklaşıp...

Robot süpürgelere zam yolda! Fiyatların artmasını beklemeyin, kullanışlı modelleri sizin için seçtik

Robot süpürgelere zam yolda! Fiyatların artmasını beklemeyin, kullanışlı modelleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.