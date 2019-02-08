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Vurgun dizisinde Kemal büyük sırrı öğreniyor mu? Vurgun 2. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 08.02.2019 02:05 | Son Güncelleme

Vurgun dizisinin 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Erkan Petekkaya, Deniz Çakır ve Emre Kınay'ın oynadığı Fox TV'nin yeni dizisi Vurgun'un 2. bölüm fragmanında 10 yıllık komadan uyandıktan sonra gördükleri karşısında şoke olan Kemal, eşi Reyhan'dan hesap soruyor. Kemal'in 'En yakım arkadaşımı mı buldun?' sözleri dikkat çekiyor. İşte Vurgun 2. bölüm fragmanı.

Fox TV'nin iddialı dizisi Vurgun 1. ilk bölümü ile ekrana geldi. Yayınlanan ilk bölümde; Kemal fabrikasında çıkan bir yangında yaralanarak komaya giriyor. 10 yıl boyunca komada kalan Kemal'e bu süre zarfında Asya hemşire çocuğu gibi bakıyor.

Vurgun dizisi FOX TV'de 6 Şubat Çarşamba akşamı ilk bölümüyle ekrana geldi. Vurgun ilk bölümde; Yaşadığı talihsiz olayın ardından komaya giren Kemal yıllar sonra gözlerini açıyor. Kemal’in gözlerini açması ortağı Vedat ve kardeşi Turan’ı endişelendiriyor. Kemal’in gözlerini açtığını öğrenen amcası Erdoğan, karısı Nezahat’ten hastanedeki bir dosyayı istiyor. Kemal, Asya’dan bir ayna getirmesini istiyor. Aynadaki halini görünce kendinden geçiyor.

VURGUN 1. BÖLÜM KONUSU
Aşık olduğu karısı Reyhan ve oğluyla beraber çok mutlu bir hayat yaşayan Kemal Vardar, oğlunun ikinci yaş gününü kutladıkları gece aklına takılan bir iş için uyanır ve sahip olduğu fabrikaya gider. Kemal şirkette çıkan yangın sonucu büyük bir kaza geçirir. Doktorlar Kemal’in tıbben öldüğünden emindirler. Kemal yıllarını komada geçirirken, Reyhan ve yakınları yaşamaya devam etmek zorundadır. Kemal’e komada kaldığı süre boyunca Asya hemşire çiçek gibi bakmıştır. Öyle ki hastanede çalışan herkes onun bu ilgisinin altındaki gerçeği merak etmektedir. O gün Asya hemşire Kemal Vardar’ın durumunda bir farklılık hisseder. Ve sonunda Kemal komaya girdikten 10 yıl sonra büyük bir mucizeyle uyanır. Ancak Kemal’in öldüğü ve etrafındakilerin yaşadığı bu 10 yılın sonunda onu hayalindeki gibi bir kavuşma beklememektedir.

VURGUN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Yapımcılığını GOLD Film/Faruk Turgut’un üstlendiği, Altan Dönmez’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve senaryosunu Başar Başaran ile Emre Özdur’un kaleme aldığı Vurgun'da Erkan Petekkaya, Deniz Çakır ve Emre Kınay’a, Begüm Birgören, Cemal Toktaş, Altan Erkekli, Aliye Uzunatağan, İnanç Konukçu, Mehmet Bozdoğan, Berna Koraltürk, Filiz Ahmet ile Cenk Kangöz gibi sevilen oyuncular eşlik ediyor.

VURGUN KONUSU NEDİR?
Aşık olduğu karısı Reyhan ve oğluyla beraber çok mutlu bir hayat yaşayan Kemal Vardar, oğlunun ikinci yaş gününü kutladıkları gece aklına takılan bir iş için uyanır ve sahip olduğu fabrikaya gider. Kemal şirkette çıkan yangın sonucu büyük bir kaza geçirir.

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Doktorlar Kemal’in tıbben öldüğünden emindirler. Kemal yıllarını komada geçirirken, Reyhan ve yakınları yaşamaya devam etmek zorundadır. Kemal’e komada kaldığı süre boyunca Asya hemşire çiçek gibi bakmıştır. Öyle ki hastanede çalışan herkes onun bu ilgisinin altındaki gerçeği merak etmektedir.

O gün Asya hemşire Kemal Vardar’ın durumunda bir farklılık hisseder. Ve sonunda Kemal komaya girdikten 10 yıl sonra büyük bir mucizeyle uyanır. Ancak Kemal’in öldüğü ve etrafındakilerin yaşadığı bu 10 yılın sonunda onu hayalindeki gibi bir kavuşma beklememektedir.

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