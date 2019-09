Waiting for the Barbarians’tan yeni klip yayınlandı

J.M. Coetzee‘nin aynı adlı kült romanından beyaz perdeye uyarlanan Waiting for the Barbarians (Barbarları Beklerken) filminden yeni bir video paylaşıldı. 1980 yılında okuyucuyla bululan roman, hayali bir imparatorlukta geçiyor. Yönetmen koltuğunda 2016 yılında Yabancı Dilde En İyi Film dalında Oscar’a aday olan Embrace of the Serpent ve Birds of Passage filmleriyle hafızalara kazınan Ciro Guerra’nın oturduğu film, oyuncu kadrosuyla beklentileri bir hayli yükseltiyor.

Filmin başrollerini Johnny Depp’le beraber; Oscar ödüllü Mark Rylance ve son dönemde Good Time, High Life, The Lighthouse gibi filmlerde etkileyici performanslara imza atan Robert Pattinson paylaşıyor. Onlara David Dencik, Harry Melling, Greta Scacchi ve Sam Reid gibi isimler eşlik ediyor.

Dünya prömiyerini 76. Venedik Film Festivali’nde yapan Waiting for the Barbarians (Barbarları Beklerken) filminin vizyon tarihi henüz açıklanmadı.