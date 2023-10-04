Wanda Nara kız kardeşiyle Ayasofya'ya gitti! Başörtülü poz verdi

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara sık sık sosyal medya hesabındaki cesur pozlarıyla gündem oluyor. Instagram hesabını aktif kullanan Nara son paylaşımında kız kardeşiyle poz verdi.

36 yaşındaki ünlü isim kendisini ziyarete gelen kız kardeşi Zaira Nara ile Ayasofya'ya gitti.

Ünlü isim paylaşımına “Kız kardeşim Türkiye’de” notunu düştü. Wanda Nara’nın paylaşımına adeta yorum ve beğeni yağdı.

Nara’nın takipçileri paylaşımına "Öz yengem herkese doğru yolu gösteriyor", "Kim ne derse desin ülkemizi çok iyi tanıtıyor", "Çok yakışmış" yorumlarında bulundu.



