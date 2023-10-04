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  4. Wanda Nara kız kardeşiyle Ayasofya'ya gitti! Başörtülü poz verdi

Wanda Nara kız kardeşiyle Ayasofya'ya gitti! Başörtülü poz verdi

04.10.2023 08:35 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın yıldız isimlerinden biri olan ve taraftarların sevgilisi haline gelen Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara’nın kız kardeşi Türkiye’ye geldi. Kardeşiyle beraber Ayasofya Camii’ne giden Nara başörtülü pozlarını peş peşe paylaştı.

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara sık sık sosyal medya hesabındaki cesur pozlarıyla gündem oluyor. Instagram hesabını aktif kullanan Nara son paylaşımında kız kardeşiyle poz verdi.

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36 yaşındaki ünlü isim kendisini ziyarete gelen kız kardeşi Zaira Nara ile Ayasofya'ya gitti.

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Ünlü isim paylaşımına “Kız kardeşim Türkiye’de” notunu düştü. Wanda Nara’nın paylaşımına adeta yorum ve beğeni yağdı.

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Nara’nın takipçileri paylaşımına "Öz yengem herkese doğru yolu gösteriyor", "Kim ne derse desin ülkemizi çok iyi tanıtıyor", "Çok yakışmış" yorumlarında bulundu.

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