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Wes Anderson filmlerinden fırlamış gibi görünen bu mekanlar sizleri büyüleyecek!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 15.07.2019 12:52 | Son Güncelleme

İnsanlar, Wes Anderson’un filmlerinde görmeye alışık olduğumuz o renklerin gerçek hayatta izini sürmüş ve her biri bir Wes Anderson filminden fırlamış gibi görünen harika gerçek mekanları fotoğraflamış. Biz de sizler için onları derledik. İster Anderson hayranı olun ister olmayın, bu renkli mekanlar hepinizi büyüleyecek.

Wes Anderson filmlerinden fırlamış gibi görünen bu mekanlar sizleri büyüleyecek!

İzlediğiniz filmin kime ait olduğunu hemen anlayabileceğiniz bir yönetmen Wes Anderson. Ne kadar da haklı olduğunu en azından bir Wes Anderson filmi izlemiş olanlar hemen anladı. The Grand Budapest Hotel, Moonrise Kingdom , The Darjeeling Limited , The Royal Tenenbaums ve diğerleri, bu filmlerde gözünüze çarpan ilk şey renkler ve simetrinin eşsiz uyumudur, bir de üstüne her sahneye cuk oturan müzikleri eklediğinizde karşınıza izlemekten keyif aldığınız, zamanın nasıl geçtiği anlamadığınız filmler çıkar.

Öncelikle Wes Anderson tarzını anlamak için gelin bazı filmlerinden karelere göz atalım.

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Renkler ve simetri sizi de hemen yakalayacak. Wes Anderson Filmlerinden Fırlamış Gibi Görünen Mekanlar Wes Anderson ve Jude Law film setinde.

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Pastel tonların içinde kaybolacaksınız. Wes Anderson Filmlerinden Fırlamış Gibi Görünen Mekanlar plajda bir film sahnesi.

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Ama bu renk cümbüşü sizi asla rahatsız etmeyecek. Wes Anderson Filmlerinden Fırlamış Gibi Görünen Mekanlar Wes Anderson film setinde.

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Hatta garip bir şekilde baktıkça bakmak isteyeceksiniz. Wes Anderson Filmlerinden Fırlamış Gibi Görünen Mekanlar film sahnesi anne ve çocuklar

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O renklerin içinde adeta kaybolacaksınız…

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Tıpkı gerçek hayatın içinden gelen bu fotoğraflar gibi… Bunlar gerçek, film sahnesi değil.

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1. Renk seçimi, fotoğrafın açısı, vintage görünüm birleşince Brüksel’deki bu metro vagonunda kendinizi bir Anderson filminde hissediyorsunuz.

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2. Milan’da bulunan Hotel Principe Di Savoia’nın havuzuna indiğinizde bu manzara karşılıyor sizi.

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3. Hampshire, İngiltere’deki Hamble-Warsash feribot barınağının boyasını sanki Wes Anderson bizzat yapmış gibi.

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4. Estoi, Portekiz’de bulunan bu malikanenin sahibi kesin Wes Anderson hayranı, başka izahı yok.

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5. Spadina yolu, Toronto’da bulunan bu ev de bir film karesi adeta.

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6. Stockholm, İsveç’teki Stenbock Sarayı “Büyük Budapeşte Oteli”ne ilham vermiş olabilir?

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7. Gotha, Almanya’daki bu yüzme havuzunun renkleri ve simetrisi Wes Anderson tarzının eşsiz örneklerinden.

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8. Havana’daki Hotel Saratoga’nın barına göz atmak ister misiniz?

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9. İtalya’daki Grand Hotel Misurina’yı pembeye boya al sana Grand Hotel Budapest?

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10. Doğu Berlin’de bulunan Ostel Hotel’deki bu oda bizi seksenli yıllara kadar götürüyor.

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11. Moğolistan’dan gelen bu fotoğraf biraz Wes Anderson, biraz Nuri Bilge Ceylan filmi gibi.

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12. Flåm, Norveç’te bir tren vagonu

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13. Almanya’daki yüzme havuzları neden hep bu kadar renkli? Bu havuz Hamburg’tan.

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14. Rochester, ABD’de bulunan George Eastman Evi.

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15. Her ayrıntısıyla bir Wes Anderson karesi, Graduate Hotel Lobi barı, Mississippi, ABD.

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16. Naantali, Finlandiya’daki bu Moomin evi rengi ve biçimiyle kusursuz.

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17. Bu nefes kesen görüntü ise Winnipeg, Manitoba’dan.

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18. Rhône buzulu yakınındaki Hotel Belvédère, İsviçre

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19. Florida, ABD’den gerçek olamayacak kadar sıra dışı bir kare.

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20. Bu eski sinema salonun Wes Anderson görmesin, mutlaka bir filminde kullanır.

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21. Singapur’da bulunan metro merdivenleri.

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22. MCM House’da bir Home Office, Portland, Oregon

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23. Son olarak Bratislava, Slovakya’da bulunan Malina yüzme havuzu.

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