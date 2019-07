Wes Anderson filmlerinden fırlamış gibi görünen bu mekanlar sizleri büyüleyecek!

İzlediğiniz filmin kime ait olduğunu hemen anlayabileceğiniz bir yönetmen Wes Anderson. Ne kadar da haklı olduğunu en azından bir Wes Anderson filmi izlemiş olanlar hemen anladı. The Grand Budapest Hotel, Moonrise Kingdom , The Darjeeling Limited , The Royal Tenenbaums ve diğerleri, bu filmlerde gözünüze çarpan ilk şey renkler ve simetrinin eşsiz uyumudur, bir de üstüne her sahneye cuk oturan müzikleri eklediğinizde karşınıza izlemekten keyif aldığınız, zamanın nasıl geçtiği anlamadığınız filmler çıkar.

Öncelikle Wes Anderson tarzını anlamak için gelin bazı filmlerinden karelere göz atalım.

Renkler ve simetri sizi de hemen yakalayacak. Wes Anderson Filmlerinden Fırlamış Gibi Görünen Mekanlar Wes Anderson ve Jude Law film setinde.

Pastel tonların içinde kaybolacaksınız. Wes Anderson Filmlerinden Fırlamış Gibi Görünen Mekanlar plajda bir film sahnesi.

Ama bu renk cümbüşü sizi asla rahatsız etmeyecek. Wes Anderson Filmlerinden Fırlamış Gibi Görünen Mekanlar Wes Anderson film setinde.

Hatta garip bir şekilde baktıkça bakmak isteyeceksiniz. Wes Anderson Filmlerinden Fırlamış Gibi Görünen Mekanlar film sahnesi anne ve çocuklar