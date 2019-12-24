Wesley Sneijder: Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden Hollandalı yıldız futbolcunun jübile programı belli oldu

Hollanda Milli Takımı'nın ve Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, 3 Haziran'da Utrecht'te yapacağı jübile maçı ile futbol yaşamına resmen noktayı koyacak. Maçta Sneijder'in daha önce birlikte oynadığı eski takım arkadaşları ile Hollanda Milli Takımı karması karşı karşıya gelecek. Sneijder'in veda maçında, İngiltere Premier Ligi takımlarından Tottenham Hotspur'u çalıştıran José Mourinho, şöhretler karmasını hazırlayacak. Galatasaray'daki eski takım arkadaşları Selçuk İnan ve Burak Yılmaz da Sneijder için sahaya çıkacak. Son olarak Katar'ın Al Gharfa takımında forma giyen 35 yaşındaki Sneijder, geçen yaz sözleşmesinin sona ermesinin ardından, Ağustos ayında futbolu bıraktığını açıklamıştı. Hollanda Milli Takımı ile 134 kez sahaya çıkan ve en fazla milli formayı giyen oyuncu unvanını elde eden Sneijder, Aralık 2018'deki Peru maçından sonra Portakallar'a veda etmişti. Wesley Sneijder, Hollanda karması ile Galatasaray, Real Madrid, İnter ve Ajax'ın eski yıldızlarının 3 Haziran 2020'de yapacağı karşılaşma ile yeşil sahalara resmen veda edecek.

Utrecht'teki Galgenwaard stadyumunda oynanacak maçta, uluslararası yıldızların yer aldığı takımın başında, Tottenham Hotspur'un Portekizli Teknik Direktörü José Mourinho bulunacak. Burak Yılmaz ve Selçuk İnan Takımda, Burak Yılmaz ve Selçuk İnan'ın yanı sıra Jari Litmanen, Fabio Cannavaro, Julio Cesar, Javier Zanetti, Samuel Eto'o, Cristian Chivu, Marco Materazzi, Dejan Stankovic, Esteban Cambiasso, Diego Milito gibi ünlü futbolcular yer alacak. Bert van Maarwijk'ın teknik direktörlüğünü yapacağı Hollanda karmasında ise, Clarence Seedorf, Patrick Kluivert, Edgar Davids, Arjen Robben, Mark van Bommel, Giovanni van Bronckhorst, John Heitinga, Dirk Kuijt, Nigel de Jong, Khalid Boulahrouz ve André Ooijer gibi isimler forma giyecek. Sneijder, Mourinho'nun çalıştırdığı Real Madrid ve İnter takımlarında forma giydi. İki isim, İnter'de 2010 yılında Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı. Bert van Maarvijk'ın çalıştırdığı Hollanda Milli Takımı ile de, 2010 Dünya Kupası finali oynayan Sneijder, İspanya karşısında alınan 1 - 0'lık yenilgi sonucu, ikincilik kupasını kaldırdı.