HABER

Wesley Sneijder: Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden Hollandalı yıldız futbolcunun jübile programı belli oldu

24.12.2019 13:39 | Son Güncelleme

Hollanda Milli Takımı'nın ve Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, 3 Haziran'da Utrecht'te yapacağı jübile maçı ile futbol yaşamına resmen noktayı koyacak. Maçta, Burak Yılmaz ve Selçuk İnan'ın da aralarında bulunduğu Sneijder'in eski takım arkadaşları ile Hollanda Milli Takımı karması karşı karşıya gelecek. Lahey'den Yusuf Özkan'ın haberi.

Hollanda Milli Takımı'nın ve Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, 3 Haziran'da Utrecht'te yapacağı jübile maçı ile futbol yaşamına resmen noktayı koyacak.

Maçta Sneijder'in daha önce birlikte oynadığı eski takım arkadaşları ile Hollanda Milli Takımı karması karşı karşıya gelecek.

Sneijder'in veda maçında, İngiltere Premier Ligi takımlarından Tottenham Hotspur'u çalıştıran José Mourinho, şöhretler karmasını hazırlayacak.

Galatasaray'daki eski takım arkadaşları Selçuk İnan ve Burak Yılmaz da Sneijder için sahaya çıkacak.

Son olarak Katar'ın Al Gharfa takımında forma giyen 35 yaşındaki Sneijder, geçen yaz sözleşmesinin sona ermesinin ardından, Ağustos ayında futbolu bıraktığını açıklamıştı.

Hollanda Milli Takımı ile 134 kez sahaya çıkan ve en fazla milli formayı giyen oyuncu unvanını elde eden Sneijder, Aralık 2018'deki Peru maçından sonra Portakallar'a veda etmişti.

Wesley Sneijder

Wesley Sneijder, Hollanda karması ile Galatasaray, Real Madrid, İnter ve Ajax'ın eski yıldızlarının 3 Haziran 2020'de yapacağı karşılaşma ile yeşil sahalara resmen veda edecek.

Utrecht'teki Galgenwaard stadyumunda oynanacak maçta, uluslararası yıldızların yer aldığı takımın başında, Tottenham Hotspur'un Portekizli Teknik Direktörü José Mourinho bulunacak.

Wesley Sneijder

Burak Yılmaz ve Selçuk İnan

Takımda, Burak Yılmaz ve Selçuk İnan'ın yanı sıra Jari Litmanen, Fabio Cannavaro, Julio Cesar, Javier Zanetti, Samuel Eto'o, Cristian Chivu, Marco Materazzi, Dejan Stankovic, Esteban Cambiasso, Diego Milito gibi ünlü futbolcular yer alacak.

Bert van Maarwijk'ın teknik direktörlüğünü yapacağı Hollanda karmasında ise, Clarence Seedorf, Patrick Kluivert, Edgar Davids, Arjen Robben, Mark van Bommel, Giovanni van Bronckhorst, John Heitinga, Dirk Kuijt, Nigel de Jong, Khalid Boulahrouz ve André Ooijer gibi isimler forma giyecek.

Sneijder, Mourinho'nun çalıştırdığı Real Madrid ve İnter takımlarında forma giydi.

İki isim, İnter'de 2010 yılında Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı.

Bert van Maarvijk'ın çalıştırdığı Hollanda Milli Takımı ile de, 2010 Dünya Kupası finali oynayan Sneijder, İspanya karşısında alınan 1 - 0'lık yenilgi sonucu, ikincilik kupasını kaldırdı.

Uzun süredir futbola ara verdiği için kilo alan ünlü futbolcu, yeni yıldan itibaren antrenmanlara başlayacağını ve Haziran'a kadar göbeğini eriteceğini söyledi.

Sneijder, de Telegraaf gazetesine yaptığı açıklamada, "Başlama vuruşunda en iyi olmak istiyorum. Çünkü Mourinho böyle istiyor. Eğer bunu yapmazsam beni kulübede oturtur" dedi

Evlerinde 250 kediyle yaşıyorlar! Evlerinde 250 kediyle yaşıyorlar!
Öğretmen anatomi dersine bu kıyafetle girdiÖğretmen anatomi dersine bu kıyafetle girdi
Rusya ve Türkiye anlaştı!Rusya ve Türkiye anlaştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

TBMM'de kabul edilen 4 kanunun detayları yayımlandı!

TBMM'de kabul edilen 4 kanunun detayları yayımlandı!

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

Aliyev'den Türkiye tepkisi: Büyük adaletsizlik

Aliyev'den Türkiye tepkisi: Büyük adaletsizlik

İçişleri Bakanlığı'ndan 'park cezası' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'park cezası' genelgesi

O devlet başkanı banyoda düştü!

O devlet başkanı banyoda düştü!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın

Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya ve Türkiye, Libya krizinde temasların devamı konusunda anlaştı

Rusya ve Türkiye anlaştı!

Son dakika: İdlib'deki saldırılar nedeniyle 10 bin sivil daha Türkiye sınırına yöneldi

Binlerce sivil Türkiye sınırına yöneldi

Türkiye sınırına 120 bin Suriyeli akın etti

Türkiye sınırına 120 bin Suriyeli akın etti

O devlet başkanı banyoda düştü!

O devlet başkanı banyoda düştü!

Yunanistan'dan önemli Türkiye açıklaması

Yunanistan'dan önemli Türkiye açıklaması

Korkunç! Otobüs nehre yuvarlandı: 25 ölü

Korkunç! Otobüs nehre yuvarlandı: 25 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.