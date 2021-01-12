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WhatsApp'a yeni gizlilik sözleşmesi sonrası şikayet yağdı!

12.01.2021 10:37 | Son Güncelleme:
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WhatsApp'a yeni gizlilik sözleşmesi sonrası şikayet yağdı!

WhatsApp’ın yeni güncellemesiyle ilgili en çok şikayet edilen konular belirlendi.  Şikayetvar Marka Sayfası Ziyaret Trendi’ne göre, WhatsApp hafta sonu 87 bin 468 kez görüntülenerek sosyal medya uygulamaları kategorisinde en çok ziyaret edilen marka oldu.

Kullanıcıların WhatsApp’la ilgili en çok nelerden şikayet ettiği konular belli oldu. Ayrıca, mesajlaşma platformlarıyla ilgili ne kadar arama yapıldığı da belirlendi.

WHATSAPP HAFTA SONUNDA NE KADAR ARANDI?

Şikayetvar Marka Sayfası Ziyaret Trendi’ne göre, Şikayetvar’ın WhatsApp sayfası hafta sonu içerisinde 87 bin 468 kez görüntülenerek internet sosyal medya uygulamaları kategorisinde en çok ziyaret edilen marka oldu. WhatsApp’ı aynı zaman aralığında 54 bin 354 sayfa görüntülenmesiyle BİP takip etti. Kullanıcıların bu dönemde tercih ettiği bir başka olan Telegram ise 3 bin 992 kez görüntülenerek üçüncü sırada yer aldı. 

WhatsApp

BİP’İN HAFTALIK ZİYARET ARTIŞ ORANI YÜZDE 7 BİN 173’E ULAŞTI

Yine aynı trende göre, BİP marka sayfa ziyaretleri haftalık ortalamaya göre değişim oranı yüzde 7 bin 173’lük artış göstererek internet sosyal medya uygulamaları kategorisinde haftalık değişim oranını en çok artıran marka oldu. BİP’i yüzde 4 bin 445’lik haftalık değişim oranıyla WhatsApp, yüzde 3 bin 297’lik haftalık değişim oranıyla Telegram izledi. Veriler değerlendirildiğinde WhatsApp’a alternatif arayan kullanıcıların Şikayetvar’ı ziyaret ederek diğer mesajlaşma uygulamaları hakkında araştırma yaptığı gözlemlendi.

Hafta sonu WhatsApp ile ilgili Şikayetvar’a gelen şikayetlerden bazıları şöyle: 

“YANLIŞLIKLA ONAYLADIĞIM SÖZLEŞME İPTAL EDİLSİN”

“WhatsApp sözleşmesini yanlışlıkla kabul ettim ama değiştiremiyorum. Sözleşme iptali için bir madde yok. Zor durumda kalıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bu konuda hemen bir adım atılması gerekiyor. İptal etmek yasal bir haktır. İptali için yasal hakkımı kullanmak istiyorum.”

“İPTAL BUTONU YOK”

“Birden ekrana gelen sözleşmeyi yanlışlıkla kabul ettim iptal etmek istiyorum. Ama böyle bir buton bulunmuyor. Bu konuda bir adım atmanızı bekliyorum.”

“Bu sözleşmeyi ben de birçok insan gibi yanlışlıkla kabul ettim ve iptal etmek istiyorum. Ama böyle bir buton veya segme bulunmuyor. Bu sözleşmeyi iptal etmek istiyorum.”

“Bu sözleşmeyi yanlışlıkla kabul ettim ve iptal etmek istiyorum ama böyle bir buton bulunmuyor. Bu konuda hemen bir atmanızı bekliyorum. Bu butonun acilen eklenmesi yasal zorunluluktur. Bu sözleşmeyi iptal etmek istiyorum. Bu yasal bir hak. Bu hakkımı kullanmak istiyorum.”

“VERİLERİMİN PAYLAŞILMASINA İZİN VERMİYORUM”

“Farkında olmadan ekrana gelen bir bildirime onay vererek sohbet ekranına girdiğimde meğer gizlilik sözleşmesine onay vermişim. Verilerimin hiçbir şekilde Facebook veya farklı bir firma ile yazılı ve ıslak imzalı iznim olmadan verilmesini istemiyorum.”

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“İNSAN HAKLARINA AYKIRI”

“WhatsApp’a yeni gelen bilgilerime eriş butonuna yanlışlıkla bastım ve daha sonra doğuracak gizlilik zafiyetlerinden haberdar oldum, ayrıca bu duruma AB ülkelerinin dahil edilmemesi Türkiye'de yaşayan insanları tekrardan endişelendirmeye teşvik ediyor. Sözleşme butonu kabul edildikten sonra kayboluyor, daha sonrası için herhangi bir iptali durumunda hesap üstünde buton yok, bu duruma devlet yetkilileri olarak el atmanızı istiyorum.”

(DHA)

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