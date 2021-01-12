WhatsApp'a yeni gizlilik sözleşmesi sonrası şikayet yağdı!

Kullanıcıların WhatsApp’la ilgili en çok nelerden şikayet ettiği konular belli oldu. Ayrıca, mesajlaşma platformlarıyla ilgili ne kadar arama yapıldığı da belirlendi.

WHATSAPP HAFTA SONUNDA NE KADAR ARANDI?

Şikayetvar Marka Sayfası Ziyaret Trendi’ne göre, Şikayetvar’ın WhatsApp sayfası hafta sonu içerisinde 87 bin 468 kez görüntülenerek internet sosyal medya uygulamaları kategorisinde en çok ziyaret edilen marka oldu. WhatsApp’ı aynı zaman aralığında 54 bin 354 sayfa görüntülenmesiyle BİP takip etti. Kullanıcıların bu dönemde tercih ettiği bir başka olan Telegram ise 3 bin 992 kez görüntülenerek üçüncü sırada yer aldı.

BİP’İN HAFTALIK ZİYARET ARTIŞ ORANI YÜZDE 7 BİN 173’E ULAŞTI

Yine aynı trende göre, BİP marka sayfa ziyaretleri haftalık ortalamaya göre değişim oranı yüzde 7 bin 173’lük artış göstererek internet sosyal medya uygulamaları kategorisinde haftalık değişim oranını en çok artıran marka oldu. BİP’i yüzde 4 bin 445’lik haftalık değişim oranıyla WhatsApp, yüzde 3 bin 297’lik haftalık değişim oranıyla Telegram izledi. Veriler değerlendirildiğinde WhatsApp’a alternatif arayan kullanıcıların Şikayetvar’ı ziyaret ederek diğer mesajlaşma uygulamaları hakkında araştırma yaptığı gözlemlendi.