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WhatsApp Türkiye'de yasaklanacak mı? Güncelleme kararı sonrası tüm seçenekler masada

12.01.2021 08:33 | Son Güncelleme:
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WhatsApp Türkiye'de yasaklanacak mı? Güncelleme kararı sonrası tüm seçenekler masada

WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi kararı sonrası tepkiler çığ gibi büyüyor. Cumhurbaşkanlığı Sözücüsü İbrahim Kalın "Ben de büyük ihtimalle kapatacağım WhatsApp'ı" derken, Rekabet Kurumu da şirket hakkında soruşturma başlattı. Geri adım atılmaması halinde hukukçular, Türkiye'nin WhatsApp'ı yasaklayabileceğini belirtiyor.

4 Ocak 2021'de Gizlilik İlkesi ve Hizmet Koşulları’nı güncelleyen WhatsApp, artık kullanıcılarının bilgilerini çatısı altında faaliyet gösterdiği Facebook Grubu’nun diğer şirketleriyle paylaşacak. 8 Şubat'a kadar kullanıcılarından, uygulamayı kullanmaya devam edebilmeleri için, yeni güncellemeyi onaylamasını isteyen şirketin kararı büyük tepki toplarken, açıklamalar da peş peşe geldi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN: BEN DE KAPATACAĞIM WHATSAPP'I

Cumhurbaşkanlığı Sözücüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Bu şirketlerin Türkiye'de ofis açmaması konusu. Çok basit bir soru sorduk. Avrupa'da açıyorsunuz. 'Durumumuz farklı' dediler. Şimdi ofis açmaya başladılar. Alternatifler üretilecektir. Biz de kullanıyoruz ister istemez. Son birkaç gündür görüyorum ve çok haklı bir tepki. Ben de buna destek oluyorum. Ben de büyük ihtimalle kapatacağım WhatsApp'ı. Onay vermeyeceğim. Bir Avrupa vatandaşına sağladığı istisnayı bana neden sağlamıyor? Veya benden istediği şeyleri neden onlardan istemiyor? Burada ne oluyor? Hangi bilgileri nereyle paylaşacak, beni hangi kümenin parçası olarak görüyor? Son tahlilde bunu eşit vatandaşlar olarak alıp kullanmıyor muyuz? O da bu kullanım üzerinden para kazanıyor. Bizim üzerimizden para kazanıyor. Biz WhatsApp'a para ödemiyoruz ama başka yerlerden para kazanıyor. Bilgiyi de kullanıyor, bir borsa değeri oluşturuyor."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tepkilerin ardından Rekabet Kurulu, Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlattı ve WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğunu durdurdu.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kurul'un WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğuna ilişkin Facebook Inc, Facebook Ireland Ltd, WhatsApp Inc. ve WhatsApp LLC (hepsi birlikte Facebook olarak anılacak) hakkında, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 'hakim durumun kötüye kullanılması' başlıklı maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla resen soruşturma açtığı belirtildi.

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ACİL TOPLANTIYA ÇAĞRILDI

Türkiye Gazetesi'nin bugünkü manşetinde yer alan habere göre, söz konusu gelişmelerin ardından BTK ile Dijital Dönüşüm Ofisi de şirket yöneticilerini acil toplantıya çağırdı.

WHATSAPP YASAKLANACAK MI?

WhatsApp'a tepki olarak vatandaşlar hızla diğer uygulamalara yönelirken, hukukçular geri adım atılmaması halinde Türkiye'nin WhatsApp'ı yasaklamasının da seçenekler arasında olduğunu belirtiyor.

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