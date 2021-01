WhatsApp Türkiye'de yasaklanacak mı? Güncelleme kararı sonrası tüm seçenekler masada

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tepkilerin ardından Rekabet Kurulu, Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlattı ve WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğunu durdurdu.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kurul'un WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğuna ilişkin Facebook Inc, Facebook Ireland Ltd, WhatsApp Inc. ve WhatsApp LLC (hepsi birlikte Facebook olarak anılacak) hakkında, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 'hakim durumun kötüye kullanılması' başlıklı maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla resen soruşturma açtığı belirtildi.

ACİL TOPLANTIYA ÇAĞRILDI

Türkiye Gazetesi'nin bugünkü manşetinde yer alan habere göre, söz konusu gelişmelerin ardından BTK ile Dijital Dönüşüm Ofisi de şirket yöneticilerini acil toplantıya çağırdı.

WHATSAPP YASAKLANACAK MI?

WhatsApp'a tepki olarak vatandaşlar hızla diğer uygulamalara yönelirken, hukukçular geri adım atılmaması halinde Türkiye'nin WhatsApp'ı yasaklamasının da seçenekler arasında olduğunu belirtiyor.