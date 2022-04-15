HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. WhatsApp daha fazla bekletmedi: Çarpıcı özellikler resmen duyuruldu!

WhatsApp daha fazla bekletmedi: Çarpıcı özellikler resmen duyuruldu!

15.04.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp, yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Meta'ya bağlı şirket bir süredir beta sürümlerde test ettiği özelliklerini resmen açıkladı. WhatsApp yeni özelliklerin detaylarını da paylaştı. Detaylara bakılırsa, yeni özellik birçok kullanıcının hoşuna gidecek.

WhatsApp daha fazla bekletmedi: Çarpıcı özellikler resmen duyuruldu!

WhatsApp, iOS ve Android kullanıcılarının isteklerine yanıt verebilmek için yeni özellikler üzerinde çalıştığını daha önce birçok kez ortaya koymuştu. Meta'ya bağlı şirket, süreli mesajlar ve sesli mesaj güncellemelerini bu amaçla kullanıma sunmuştu. Uçtan uca şifrelenmiş yedekler özelliği de yine bu amaçla sunulan özelliklerden biri olmuştu. WhatsApp şimdi ise bir süredir beta sürümlerde test edilen özelliklerin tanıtımını gerçekleştirdi.

WHATSAPP TOPLULUKLARI GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

WhatsApp'ın bahsettiği ilk özellik, "WhatsApp Toplulukları" oldu. Şirketin aktardığına göre bu özellik sayesinde kullanıcılar ayrı grupları tek bir çatı altında, kendilerine uygun bir yapıda toplayabilecek. Böylece kullanıcılar, Topluluğun tamamına gönderilen güncellemeleri alabilecek ve kendileri için önemli olan konularda daha küçük sohbet gruplarını oluşturabilecek. Topluluklardaki yeni araçlar yöneticilere, herkese gönderilen duyuru mesajları ve dahil edilecek grupları kararlaştırma gibi yetkiler verecek.

WhatsApp toplulukları

WhatsApp için yepyeni bir özellik yolda! Yüzdesini de görebileceksiniz varış süresini deWhatsApp için yepyeni bir özellik yolda! Yüzdesini de görebileceksiniz varış süresini de

WhatsApp, topluluklar yapıları itibarıyla özel olduğundan mesajları uçtan uca şifrelemeyle korumaya devam edeceğini söylüyor.

İŞTE WHATSAPP'IN DUYURDUĞU 4 ÖZELLİK

Yakında tüm kullanıcılara açılacak olan özelliklerin diğerleri ise şöyle:

  • İfadeler - WhatsApp'ta yeni sunulacak ifade simgeleriyle insanlar, sohbetlerde bir sürü yeni mesaj atmak yerine düşüncelerini hızlıca paylaşabilecek. Bu özellik, bir süredir "WhatsApp mesaj tepkileri" olarak da biliniyordu.
  • Yönetici Tarafından Silme - Grup yöneticileri uygun olmayan veya sorunlu mesajları herkesin sohbetinden silebilecek.
  • Dosya Paylaşma – Dosya paylaşma desteği 100 MB'dan 2 GB'a çıktı. Bu değişimin olacağı beta sürümlerde fark edilmişti. WhatsApp bunu resmileştirmiş oldu.
  • Daha Büyük Sesli Arama Grupları – Mesajlaşmaktansa konuşmanın daha uygun olduğu durumlar için tamamen yeni tasarımıyla 32 kişinin katılabileceği tek dokunuşla sesli arama özelliği sunulacak.

WhatsApp özellik

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
625 milyon doları onlar çalmış! Çok tanıdık625 milyon doları onlar çalmış! Çok tanıdık
"Erkek olan gelsin" demişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı"Erkek olan gelsin" demişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı
Mansur Yavaş’tan bomba anket açıklaması!Mansur Yavaş’tan bomba anket açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya whatsapp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatları için yeni iddia! Motorin ve benzin litre fiyatı...

Akaryakıt fiyatları için yeni iddia! Motorin ve benzin litre fiyatı...

Murat Sancak'tan olay sözler: "Şerefsiz, defol git ulan!"

Murat Sancak'tan olay sözler: "Şerefsiz, defol git ulan!"

"MHP'li iki isim Bakan olacak" iddiası!

"MHP'li iki isim Bakan olacak" iddiası!

İmamoğlu'na hodri meydan! 'Hangi kanalda istiyorsan hazırız'

İmamoğlu'na hodri meydan! 'Hangi kanalda istiyorsan hazırız'

Canan Karatay: İlaç alacağınıza onu yiyin

Canan Karatay: İlaç alacağınıza onu yiyin

Halsizlik şikayetiyle gitti, 5 saat ameliyat masasında kaldı

Halsizlik şikayetiyle gitti, 5 saat ameliyat masasında kaldı

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

İbn-i Sina önerisi! Zehri atar, vücudu tertemiz yapar

İbn-i Sina önerisi! Zehri atar, vücudu tertemiz yapar

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.