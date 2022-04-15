WhatsApp daha fazla bekletmedi: Çarpıcı özellikler resmen duyuruldu!

WhatsApp, iOS ve Android kullanıcılarının isteklerine yanıt verebilmek için yeni özellikler üzerinde çalıştığını daha önce birçok kez ortaya koymuştu. Meta'ya bağlı şirket, süreli mesajlar ve sesli mesaj güncellemelerini bu amaçla kullanıma sunmuştu. Uçtan uca şifrelenmiş yedekler özelliği de yine bu amaçla sunulan özelliklerden biri olmuştu. WhatsApp şimdi ise bir süredir beta sürümlerde test edilen özelliklerin tanıtımını gerçekleştirdi.

WHATSAPP TOPLULUKLARI GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

WhatsApp'ın bahsettiği ilk özellik, "WhatsApp Toplulukları" oldu. Şirketin aktardığına göre bu özellik sayesinde kullanıcılar ayrı grupları tek bir çatı altında, kendilerine uygun bir yapıda toplayabilecek. Böylece kullanıcılar, Topluluğun tamamına gönderilen güncellemeleri alabilecek ve kendileri için önemli olan konularda daha küçük sohbet gruplarını oluşturabilecek. Topluluklardaki yeni araçlar yöneticilere, herkese gönderilen duyuru mesajları ve dahil edilecek grupları kararlaştırma gibi yetkiler verecek.

WhatsApp, topluluklar yapıları itibarıyla özel olduğundan mesajları uçtan uca şifrelemeyle korumaya devam edeceğini söylüyor.

İŞTE WHATSAPP'IN DUYURDUĞU 4 ÖZELLİK

Yakında tüm kullanıcılara açılacak olan özelliklerin diğerleri ise şöyle:

İfadeler - WhatsApp'ta yeni sunulacak ifade simgeleriyle insanlar, sohbetlerde bir sürü yeni mesaj atmak yerine düşüncelerini hızlıca paylaşabilecek. Bu özellik, bir süredir "WhatsApp mesaj tepkileri" olarak da biliniyordu.

WhatsApp'ta yeni sunulacak ifade simgeleriyle insanlar, sohbetlerde bir sürü yeni mesaj atmak yerine düşüncelerini hızlıca paylaşabilecek. Bu özellik, bir süredir "WhatsApp mesaj tepkileri" olarak da biliniyordu. Yönetici Tarafından Silme - Grup yöneticileri uygun olmayan veya sorunlu mesajları herkesin sohbetinden silebilecek.

Grup yöneticileri uygun olmayan veya sorunlu mesajları herkesin sohbetinden silebilecek. Dosya Paylaşma – Dosya paylaşma desteği 100 MB'dan 2 GB'a çıktı. Bu değişimin olacağı beta sürümlerde fark edilmişti. WhatsApp bunu resmileştirmiş oldu.

Dosya paylaşma desteği 100 MB'dan 2 GB'a çıktı. Bu değişimin olacağı beta sürümlerde fark edilmişti. WhatsApp bunu resmileştirmiş oldu. Daha Büyük Sesli Arama Grupları – Mesajlaşmaktansa konuşmanın daha uygun olduğu durumlar için tamamen yeni tasarımıyla 32 kişinin katılabileceği tek dokunuşla sesli arama özelliği sunulacak.





