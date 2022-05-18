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WhatsApp'ta kimse fark etmeden kaçın! WhatsApp'a "olması gerekiyordu" dedirten bir özellik geliyor

18.05.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp'taki bir gruptan ayrıldığınızda, gruptaki herkese bir bilgilendirme mesajı gönderiliyor. Ancak yakında kimse fark etmeden WhatsApp gruplarından kaçabilirsiniz. Çünkü WhatsApp, "olması gerekiyordu" dedirten bir özelliği platforma getirmek için kollarını sıvamış gibi.

WhatsApp'ta kimse fark etmeden kaçın! WhatsApp'a "olması gerekiyordu" dedirten bir özellik geliyor

WhatsApp Web, iOS ve Android kullanıcılarına yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Şirket, son olarak ifadeler gibi bazı dikkat çeken özellikleri kullanıma sunmuştu. Şimdi ise WhatsApp'ın yeni özelliği ortaya çıktı. Bu özellik tüm WhatsApp kullanıcılarına "olması gerekiyordu" dedirtecek.

WHATSAPP'TAN YENİ KAÇIŞ ÖZELLİĞİ!

WhatsApp'ta bir gruptan ayrıldığınızda, gruptaki herkese bir bilgilendirme mesajı gönderiliyor. Fakat WhatsApp'ın beta sürümünde ortaya çıkan detaylara bakılırsa, sonunda gruptan ayrıldığınıza dair herkese açık bir bilgilendirme yapılmasının önüne geçilecek. Bu bildirim, sadece WhatsApp grup yöneticilerine gönderilecek. Böylece sessizce, kimse fark etmeden bir WhatsApp grubundan kaçabileceksiniz.

WhatsApp özellik

&quot;Aaa! Bu da mı değişiyor?&quot; dedirtecek! WhatsApp için yeni özellik yolda"Aaa! Bu da mı değişiyor?" dedirtecek! WhatsApp için yeni özellik yolda

ENDİŞEYE GEREK KALMAYACAK, "NEDEN AYRILDIN?" SORULARI GELMEYECEK

Genellikle gruptaki her üyeye bir bilgilendirme gönderilmesi, gruplardan ayrılmak isteyenlerin endişe yaşamasına neden olabiliyor. Bazen kullanıcılar, bir gruptan ayrıldıktan sonra grubun diğer üyelerinin "Neden ayrıldın?" dediği özel mesajlarla karşı karşıya kalıp, herkese gruptan neden ayrıldığını açıklamak zorunda kalabiliyor.

Özelliğin WhatsApp'a ne zaman geleceği ise belli değil. Ancak birçok kullanıcının "olması gerekiyordu" diyeceği bu özellik, bir WhatsApp grubundan ayrılmak isteyenlerin rahat bir nefes almalarına yardımcı olabilir.

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