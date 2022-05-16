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"Aaa! Bu da mı değişiyor?" dedirtecek! WhatsApp için yeni özellik yolda

16.05.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp, yeni özellikler ekleyerek geçtiğimiz dönemde çok sayıda değişiklik yaptı. Şimdi ise WhatsApp'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bu özellik hayli dikkat çekici olmasının yanında, size "Aaa! Bu da mı değişiyor?" dedirtecek türden.

"Aaa! Bu da mı değişiyor?" dedirtecek! WhatsApp için yeni özellik yolda

WhatsApp Web, iOS ve Android uygulamaları için yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. WhatsApp'a giriş yapan çok sayıda kullanıcı da bu özellikleri kullanıyor. Ortaya çıkan yeni bir WhatsApp özelliği ise dikkatleri üzerine çekti. Kullanıcılar bu özelliği oldukça merak ediyor.

İŞTE WHATSAPP'IN YENİ ÖZELLİĞİ

WhatsApp'ın bildiğiniz üzere durum olarak adlandırılan bir hikayeler kısmı var. Burada size durum yazma seçeneği sunularak metin durumları oluşturmanıza imkan tanınıyor. WhatsApp Android için WhatsApp beta sürümünde metin durumu güncellemeleri oluştururken arayüzde bazı küçük değişiklikler yapmıştı, bu biliniyor. Fakat WhatsApp şimdi metin durumu güncellemeleri için biraz ayrıntı veren bağlantı ön izlemeleri üzerinde çalışıyor. Peki bu ne anlama geliyor?

Whatsapp

TIKLAMAYA GEREK KALMADAN...

WhatsApp'ın yeni özelliği ile birlikte artık kullanıcılar durumlarında bir bağlantı paylaştıklarında yalnızca bağlantı linkini görmeyecekler. Bu bağlantının ön izlemesi de kullanıcılara gösterilecek. Böylece bağlantıya tıklamadan ne olduğu, hangi siteye yönlendirdiği hakkında ön bilgi edinilebilecek. Yeni özelliğin en büyük yeniliği bu. Ayrıca, konuyu açıklığa kavuşturan WABetaInfo, WhatsApp durumda bağlantı ön izleme özelliği için bir ekran görüntüsü de paylaştı.

WhatsApp kullanıcıları dikkat! Bunu en kısa sürede yapın: Çok önemliWhatsApp kullanıcıları dikkat! Bunu en kısa sürede yapın: Çok önemli

WHATSAPP'IN YENİ ÖZELLİĞİ NE ZAMAN GELECEK?

Yeni WhatsApp özelliği şimdilik geliştirme aşamasında. Ancak WhatsApp'ın yakın bir zaman diliminde bu özelliği tüm kullanıcılara sunması bekleniyor.

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