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WhatsApp'ta yanlış mesaj derdine son! O özellik nihayet geliyor

01.06.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yanlış mesaj göndermeye son verecek özelliği ortaya çıktı. iOS, Android ve masaüstü için yeni geliştirmeler yapan şirketin üzerinde çalıştığı özellik, mesaj düzenlemenize izin verecek. Yani gönderilen mesajlarda düzenleme yapılabilecek. Bu özelliğin WhatsApp kullanıcılarını memnun etmesi bekleniyor. İşte mesaj düzenleme özelliğinin ayrıntıları...

WhatsApp'ta yanlış mesaj derdine son! O özellik nihayet geliyor

WhatsApp yeni özellik üzerinde çalışmaya devam ediyor. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan WhatsApp'ın son olarak Grup anketleri ve WhatsApp Premium gibi bazı önemli özellikleri geliştirdiği ortaya çıkmıştı. Fakat şimdi WhatsApp'ın kullanıcıların uzun zamandır beklediği bir özelliğin üzerinde nihayet çalışmaya başladığı tespit edildi. Evet, mesaj düzenleme özelliğinden bahsediyoruz.

WHATSAPP MESAJ DÜZENLEME İÇİN DÜĞMEYE BASTI

WABetaInfo'ya göre; WhatsApp "mesaj düzenleme" özelliği üzerinde çalışıyor. Bu özellik sayesinde platform nihayet Android, iOS ve Masaüstü kullanıcılarının mesajlarını düzenlemesine imkan sağlayacak. Böylece bir mesaj gönderdikten sonra herhangi bir yazım hatasını düzeltebileceksiniz. WhatsApp'ta yanlış mesaj derdi sona ermiş olacak.

WhatsApp mesaj düzenleme

Android için WhatsApp beta sürümünden alınan yukarıdaki ekran görüntüsüne bakılırsa, gönderdiğiniz bir mesaja uzun süre basılı tuttuğunuzda karşınıza Info (Bilgi), Copy (Kopyala) ve Edit (Düzenle) olmak üzere üç farklı seçenek çıkacak. Edit seçeneğine tıkladığınızda gönderdiğiniz mesajı düzenleyebileceksiniz.

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NE ZAMAN GELECEK?

Ancak bu özellik henüz geliştirme aşamasında. Bu, WhatsApp'ın özelliği herkesin kullanımına açmayabileceği veya üzerinde birtakım değişiklikler yapabileceği anlamına geliyor. Şirketten resmi bir açıklama ise gelmiş değil.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya whatsapp
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